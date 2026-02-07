台股本週下跌280點！電器電纜重挫15% 半導體成交量撐盤

台股本週下跌280點，半導體成交量逾4成。（資料照片／王侑聖）



台股本週走勢像是在高檔喘口氣。根據臺灣證券交易所統計，截至民國115年（2026年）2月6日止，發行量加權股價指數收在31,782.92點，較前一週（1月30日）的32,063.75點下跌280.83點，週跌幅約0.88%。台灣50指數收在28,959.74點，週減17.13點，跌幅約0.06%；寶島股價指數則收在35,382.25點，較前一週下跌376.93點，跌幅約1.05%。

從類股表現來看，本週產業走勢明顯分歧，漲跌兩樣情。貿易百貨類指數逆勢上揚，單週上漲3.60%，成為盤面亮點；反觀電器電纜類指數重挫15.07%，跌幅居各類股之冠，成為拖累大盤的重要族群。整體而言，未含金融類指數下跌306.73點，跌幅約1.07%；未含電子類指數下跌160.75點，跌幅約0.80%；未含金融電子類指數則下跌296.77點，跌幅達2.07%。

成交量能方面，本週集中交易市場總成交金額為3兆7,092.92億元，其中全體上市股票成交金額為3兆4,015.05億元，股票成交量週轉率為3.69%。以產業別觀察，成交金額前三大產業依序為半導體類，成交金額達1兆4,382.04億元，占全體上市股票交易金額42.28%；其次為電子零組件類，成交金額7,558.85億元，占比22.22%；電腦及週邊設備類則以2,363.52億元排名第三，占比6.95%，顯示市場資金仍高度集中於電子相關族群。

若從成交量週轉率觀察，光電類以16.87%居各產業之冠，顯示短線交易熱度明顯；電子零組件類以12.86%居次，半導體類則以9.85%排名第三。

累計今年年初開盤迄今共26個交易日，集中市場總成交金額達20兆3,447.01億元，市場日平均成交金額為7,824.88億元；股票成交量週轉率為22.87%，股票日平均成交量週轉率約0.88%。

截至2月6日止，全體上市公司市場總值為新台幣103兆6,207.99億元，較前一週的104兆5,230.56億元減少9,022.57億元，減幅約0.86%。

