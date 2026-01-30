台股本週創新高後拉回 距農曆年封關僅剩8交易日

美國可能對伊朗採取行動，加上進入美股科技股財報季，微軟財報引發市場對AI未來疑慮再起，台北股市在本週(28日)創下收盤新高32,803點後，今天(30日)收週線，指數終場下跌472點，收32,063點，跌幅1.45%，週線僅上漲百點。國內投顧指出，距離農曆年封關日只剩8個交易日，因擔憂春節期間變數，加上美國科技股財報好壞參半，市場醞釀獲利回吐賣壓。

台北股市本週不斷刷新紀錄，不僅28日創下收盤新高32,803點，29日盤中續刷新高，來到32,996點，但隨即引發獲利了結賣壓與搶買換手，加上市場當沖量來到史上最大買賣量新台幣7,979億，推升集中市場創下9,596億史上最大量，合計櫃買市場成交量來到1.2兆，同寫歷史新高。

由於美國可能對伊朗採取軍事行動，引發地緣政治風險緊張，加上農曆春節將近，距離台股封關日只剩8個交易日，台股在高檔中也見到市場警戒情緒升溫。30日盤中一度下殺530點、來到32,004點，終場守住32,000點大關，收32,063點，下跌472點，跌幅達1.45%。

台新投顧副總黃文清指出，從今年元月台股開紅盤至今，乖離率已達12%，是過往比較少看到的情況，因此也醞釀市場獲利回吐的賣壓；加上今年農曆春節假期長，投資人擔憂變數，也讓台股進入整理態勢。黃文清說：『(原音)基本面的部分當然到目前為止之所以漲這麼多，也是在反映不管是台灣這邊法說會或是台積電、或者說其他大家未來會召開的這些法說會內容都是比較正面態度。那財報的部分，當然美國財報現在看起來走到這裡好壞參半，大家對於預期越來越高的情況下，檢視的過程當中會造成股價的波動，所以說投資人在農曆年前似乎開始有一些謹慎的心態、獲利了結的賣壓。』

聯準會如預期按兵不動，會後聲明刪除「就業下行風險上升」措辭，並認為整體通膨仍朝2%目標邁進，一旦物價下滑，將評估是否進一步降息，但未暗示降息時間點。美元指數反彈，非美貨幣全走弱，新台幣兌美元匯價受此影響，加上台股指數下跌，外資賣超高達逾500億，30日終場重貶1.41角，收31.468元，成交量28.475億美元，為今年以來最大量。(編輯：宋皖媛)