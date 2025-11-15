台股本週回跌253點 成交逼近3兆、產業漲跌分歧

【記者趙筱文／台北報導】台股本週在國際不確定性升溫下走弱。根據臺灣證券交易所最新統計，集中市場加權指數11月14日收在27,397.50點，較上週下滑253.91點、跌幅0.92%。台灣50指數同步走低，收24,322.26點、週跌1.55%；寶島股價指數收在30,548.57點，週跌幅同為0.92%。

盤面上各產業走勢分歧，玻璃陶瓷類指數大漲18.44% 成為本週最大亮點；綠能環保類則重挫7.17%，為表現最弱族群。排除金融類後，指數下跌274.65點、跌幅1.12%；排除電子類後則上漲159.56點、漲幅0.85%，傳產族群相對有撐；排除金融與電子後的指數亦上漲94.44點，漲幅0.70%。

本週集中市場成交金額達2兆9,509.07億元，其中上市個股成交金額為2兆7,673.51億元，股票成交量週轉率3.39%。電子族群仍是成交主力，半導體以9,392.29億元居首，占全體交易金額33.94%；電子零組件以5,825.97億元居次，占比21.05%；電腦及週邊設備類以3,154.74億元排名第三，占比11.40%。

若觀察週轉率，玻璃陶瓷類以31.34%居冠；電器電纜類為12.89%；半導體類則以10.44% 排名第三。

今年以來截至11月14日共211個交易日，集中市場總成交金額累計達84兆7,572.07億元，日均成交金額4,016.93億元，股票成交量週轉率達98.06%。全體上市公司總市值為88兆5,893.87億元，較上週減少8,126.41億元、下滑0.91%。證交所強調，相關數據為初步統計，未包含本週最後交易日的鉅額與外幣交易紀錄。

