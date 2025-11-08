台股本週大跌582點！總市值蒸發1.8兆 這族群竟然大漲近10%
財經中心／余國棟報導
根據台灣證券交易所統計，114年11月7日發行量加權股價指數收盤為27,651.41點，較上週(114年10月31日)的28,233.35點下跌581.94點，跌幅約為2.06%。產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲9.94%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌4.60%為最大，未含金融類指數下跌576.93點，跌幅約為2.30%，未含電子類指數上漲12.35點，漲幅約為0.07%，未含金融電子類指數下跌16.42點，跌幅約為0.12%。
本週集中交易市場總成交金額為2兆8,029.17億元，全體上市股票成交金額為2兆5,911.58億元，股票成交量週轉率為2.69%，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類9,353.39億元，占全體上市股票交易金額36.10%，第二名，電子零組件類5,334.67億元，占全體上市股票交易金額20.59%，第三名，電腦及週邊設備類2,829.46億元，占全體上市股票交易金額10.92%。
成交量週轉率前三名產業為，第一名，玻璃陶瓷類10.68%，第二名，電子零組件類9.31%，第三名，電器電纜類7.63%。累計今年年初開盤迄今共206個交易日，集中市場總成交金額為81兆8,030.90億元，市場日平均成交金額為3,971.02億元，股票成交量週轉率為94.67%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。
114年11月7日全體上市公司市場總值為新台幣89兆4,020.28億元，較上週(114年10月31日)市值91兆2,251.80億元減少1兆8,231.52億元，減幅約為2.00%。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／美政府關門現轉機！那指創7個月最慘單週 台股仍陰霾未散
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
八成中高齡退休金撐不過10年 它是180萬人現金流解方！
半導體進入新擴產週期 這6檔沾光報酬跟著飛！
其他人也在看
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
輝達電力大革命題材退燒！這SiC晶圓代工廠「12天連跌24%」登弱勢股王 Q3每股虧損0.48元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股全面走跌影響，台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點。觀察昨日弱勢個股，晶圓代工廠漢磊（3...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 1 天前
高股息ETF十強揭曉！00927漲23%唯一打敗大盤 0056也入榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效，有6檔超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31%勝過大盤的21.12%，是唯一一檔打敗大盤的台股高息ETF，擁有148.6萬受益人的元大高股息（0056）也入榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
高股息ETF十強出爐！00927今年來含息報酬率飆23.31％跑第一 0056、00918也進榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31％，勝過大盤的21.12％，是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。中時財經即時 ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 3 小時前
旅天下通過上櫃案 最快明年第一季上櫃交易
櫃買中心6日召開上櫃審議會，通過旅天下（6961）上櫃申請案。依照目前時程推估，若一切順利，最早可望於明年第一季正式上櫃交易。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
寶佳狙擊中石化四天爆量近70萬張股價重回票面10元創一年新高
大型房地產開發業者寶佳集團近日大舉入股中工（2515）逾一成股權，市場隨即傳出，其背後可能劍指中石化（1314）經營權，引發投資人熱議。受此消息激勵，中石化已連漲四天，今（7）日再度開高走高，股價一度大漲逾8%，開盤即攻上10.5元股價收復票面，創一年多新高，四天爆近70萬巨量。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
旗下記憶體廠股價翻漲！三大法人砸逾7億掃進「它」1.8萬張 專家點名看好
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
驚人！緯穎前三季已大賺20個股本翻倍增 再砸139億元租美墨廠房
太狂了！伺服器大廠緯穎（6669）今（7）日公布前三季合併營收達6,582.23億元，稅後淨利為373.27億元，基本每股盈餘（EPS）為200.85元，相當於20個股本，呈倍數成長，創歷史新高。董事會也同步通過決議，擬再砸4.5億美元（約新台幣139.46億元）租美、墨廠房。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
Q3淨利飆259％衝破15億！今「5檔個股攻漲停」記憶體大廠、高端疫苗殺出重圍
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導在週四美股四大指數均收黑的狀況下，台股今（7）日稍早以下跌80.91點，為27818.454點開低後，指數持續下挫，最低一度下跌20...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不求漲停只求漲不停！寶佳意圖併購「這檔」飆9天…猛漲52.47%登強勢股王 網：看來還會繼續漲
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，觀察昨日表現強勢個股，寶佳集團旗下上市公司華建（2530）依...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 18 小時前