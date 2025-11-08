台股本週大跌582點！總市值蒸發1.8兆 這族群竟然大漲近10%

雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31％，勝過大盤的21.12％，是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。

中時財經即時 ・ 1 天前