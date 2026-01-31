台股本週漲百點站上3萬2關卡 這族群上漲10.24%氣勢最猛

【記者呂承哲／台北報導】根據臺灣證券交易所統計，115年1月30日發行量加權股價指數收盤32,063.75點，較上週（115年1月23日）31,961.51點上漲102.24點，週漲幅約0.32%。台灣50指數收盤28,976.87點，較上週28,966.30點上漲10.57點，漲幅約0.04%；寶島股價指數收35,759.18點，較上週35,640.37點上漲118.81點，漲幅約0.33%。

產業別指數方面，本週漲幅以油電燃氣類指數上漲10.24%表現最佳；跌幅則以綠能環保類下跌5.57%最大。若以排除特定類股觀察，未含金融類指數上漲110.02點，漲幅約0.39%；未含電子類指數上漲47.26點，漲幅約0.24%；未含金融電子類指數上漲89.50點，漲幅約0.63%。

成交量方面，本週集中交易市場總成交金額為4兆3,125.97億元，其中全體上市股票成交金額為4兆153.56億元，股票成交量週轉率為4.74%。各產業成交金額排名以半導體類居首，成交金額達1兆7,685.48億元，占整體上市股票交易金額44.04%；第二為電子零組件類7,204.53億元，占17.94%；第三為電腦及週邊設備類2,415.85億元，占6.02%。

成交量週轉率部分，前三名產業依序為光電類17.46%、電器電纜類15.51%、電子零組件類14.80%。

累計今年年初開盤以來共21個交易日，集中市場總成交金額達16兆6,281.67億元，市場日均成交金額約7,918.17億元，股票成交量週轉率為19.19%，日平均週轉率約0.91%。

市值方面，截至115年1月30日，全體上市公司市場總值為新台幣104兆5,230.56億元，較上週104兆1,754.09億元增加3,476.47億元，週增幅約0.33%。

