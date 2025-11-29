台股本週漲1191點生技醫療類漲最大 上市股票總市值增逾4兆元

財經中心／葉為襄、胡崇恩 台北報導台灣身為全球AI中心，隱形冠軍們蓄勢待發！興櫃股王、也是半導體封測設備商鴻勁以每股1495元掛牌上市，創下史上掛牌最高紀錄！今天（27）一開盤就大漲1505元，中籤的投資人一天就賺到150萬，而台股則是不甩AI泡沫化疑雲，聯發科、世芯KY股價繼續走揚，來到26千金的盛況。鼓聲一敲，擊出半導體封測設備商上市蜜月行情，興櫃股王鴻勁，每股1495元掛牌，創下史上掛牌新高紀錄！盤中一度站上3000元，讓抽到股票的投資人一天就多150萬元，連帶董事長謝旼達好心情藏不住。半導體設備廠看好AI需求，台灣AI類股衝衝衝，加上美股環繞在降息氛圍台股開盤後跳空站上月線，盤中漲超過200點，最高來到2萬7659點，權值股台積電以1450元開出，漲10元，鴻海也小漲1.5%，AI類股點火，世芯KY走揚超過6%，股價開盤就站上3180元，另外智邦重回千金行列，讓台股出現26千金榮景。千金股前五大排行榜盤中洗牌 鴻勁掛牌上市大漲1505元。(圖/民視財經網)鴻勁精密董事長謝旼達說當然是很高興，但是我們還是要把本業做好，（看好AI需求嗎）對對，目前我們就盡力把需求做好。千金股前五大排行榜盤中洗牌 鴻勁掛牌上市大漲1505元。(圖/民視財經網)證交所總經理李愛玲表示我講鴻勁它是用，它自己的方式，成為台灣的隱形冠軍，現在已經到檯面來，它的分選機可以提升，整個在製程上的一些精準度，那這個的話就會影響到良率。精準度、良率成為AI世代講究的議題，投資人卡位AI浪潮，也讓台股持續上看兩萬八。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：千金股前五大排行榜盤中洗牌 鴻勁掛牌上市大漲1505元 更多民視新聞報導台積電提告羅唯仁涉洩密 英特爾發最新聲明反擊Alphabet股價攀升！1公司成最大贏家「今年漲幅已近70%」奧丁丁集團宣布啟動 1,000 萬美元股票回購計畫 鎖定支付、穩定幣、AI結算

民視財經網影音 ・ 1 天前