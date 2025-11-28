台股本週漲1191點 上市股票總市值增逾4兆元

美股周四（27日）適逢感恩節，四大指數全面休市，現貨與債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，不過期貨盤仍穩中小幅波動，小那斯達克、小道瓊與小標普期貨僅圍繞平盤狹幅震盪。投資人目光持續鎖定聯準會12月利率會議，FedWatch工具顯示，降息1碼機率已升破8成，近期多位官員釋出偏鴿談話，加上先前零售銷售與就業數據轉弱，強化「提早降息」預期，科技與AI相關大型股如輝達、Google先前漲多後進入整理，台積電ADR則在假期前維持偏穩表現，為今日台股電子權值股帶來一定信心支撐。 亞股方面，今日走勢分歧。日股走揚0.17%，重返5萬點上方；韓股則小跌，港股同樣回落，上證指數也小跌，整體區域氣氛仍偏震盪。 台股今（28）日在缺乏美股指引下震盪走高，加權指數終場上漲71.95點，收27,626.48點，成交值4,724.56億元，本周累計大漲逾1,191點、周線翻紅，11月則拉回606點翻黑、終止連6紅。權值股表現分歧，台積電(2330)小漲5元收1,440元，聯發科(2454)勁揚逾4%至1,395元，鴻海(2317)則在資金轉向AI與電子材料族群下小跌整理。盤面主軸集中在AI與材料概念：股王信驊(5274)再噴漲停至7,315元，改寫台股個股新天價；矽光子族群由波若威(3163)亮燈漲停，華星光(4979)等同步走強；電子材料族群中，受惠南亞(1303)宣布CCL與PP調漲8%，股價在25萬張大量推升下放量走揚，帶動玻纖布指標台玻(1802)價量齊升、爆出逾24萬張巨量創高，記憶體相關的力積電(6770)、華邦電(2344)亦放量上攻；金融股則以台新新光金(2887)成交逾12萬張最為熱絡，股價在前波走強後今日高檔小回，整體來看電子、傳產與金融輪動健康，為指數年底續攻歷史高點預作醞釀。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前