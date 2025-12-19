台股本週跌501.67點 終結週線連3紅

（中央社記者張建中台北19日電）富時指數調整今天盤後生效，台股尾盤爆量漲勢收斂，加權指數終場上漲227.82點，收在27696.35點，成交值新台幣5519.3億元；台股本週下跌501.67點，終結週線連3紅。

台積電收在平盤1430元，聯發科和股王信驊等尾盤翻黑，不過，在鴻海、台達電、廣達和緯穎等權值、高價股收高帶動下，電子類股指數上漲0.71%。

富邦金、國泰金和中信金等同步收漲，整體金融類股指數上漲0.93%。

傳統產業股多數收漲，塑膠和玻璃類股指數上漲逾2%，紡織、機電、鋼鐵、營建和航運類股也有不錯表現，類股指數皆上漲逾1%。

分析師王兆立表示，美國通膨情況減緩，經濟溫和成長，加上資金寬鬆，美股震盪攀升，台股可望隨著亦步亦趨。（編輯：張均懋）1141219