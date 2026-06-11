台股止跌千點收在43149點 聯電成交爆量居冠漲逾5％ 高股息ETF群飛

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台股11日收在43,149.46點、小跌76.08點。（示意圖／黃耀徵攝）

台股11日最低差點失守4萬2千點來到42,006.39點、最高43,463.03點上漲了238點，終盤收在43,149.46點、小跌76.08點、跌幅0.18%、成交金額達1兆2,579.75億元；台積電(2330)最高2260元漲10元、收在平盤2250元、成交量超過3.2張低於昨日的近4.3萬張。

聯發科(2454)收在4,085元、跌70.00元、跌幅1.68%。台達電(2308)收在2,160元、跌40.00元、跌幅1.82%。0050收在99.85元、跌0.40元、跌幅0.40%。鴻海(2317)收在258.5元、跌4.50元、跌幅1.71%。

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個股中，本日成交量居冠的為聯電(2303)收在125.0元、漲6.50元、漲幅5.49%、成交量超過34.7萬張。友達(2409) 收在23.15元、漲0.20元、漲幅0.87%、成交量近32萬張。

華邦電(2344)收在156.5元、漲7.50元、漲幅5.03%、成交量超過23.5萬張。群創(3481) 收在46.95元、漲3.65元、漲幅8.43%、成交量超過17.2萬張。

台股大盤6月以來下跌3.37%，包括群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣價值高息(00940)等高股息型ETF的股價、成交量皆上揚。其中，00919第13次配息金額為1元，本次除息日為2026年 6月 16 日，參與除息最後買進日為2026年6月15日。

群益ETF經理人謝明志表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修，短線修正只是估值修正與擠泡沫的過程，而非長線多頭的終結。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

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