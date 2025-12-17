台股止跌迎小反彈上漲200點 台積電站回1445元 資金湧入金融、營建股

台股今日止跌反彈200點。

台股今日在台積電上漲10元到1445元帶動下，止跌回升上漲200點，來到約27700點，在盤面缺乏特別強勢類股的情況下，資金也轉向相對保守的標的營建類股、金融類股。

台股近期經歷一波下跌段，近5個交易日已經下跌約700點，跌幅近2.5%，目前盤面上缺少強勢類股帶動，投資人開始觀望，資金投入比較保守，今早台積電站上1445元，漲幅0.68%，穩住大盤，帶動加權指數上漲約200點。

台股其他權值股方面，鴻海在平盤和小漲0.5元間波動，股價約在218元，台達電小漲2元，漲幅0.22%，股價來到903元，聯發科則是持續受到資金青睞，上漲15元，漲幅1.05%，股價來到1435元。

從資金流向來看，台股資金流向相對保守的營建、金融類股，兩種類股今日漲幅明顯優於其他族群。

美股方面也呈現資金觀望的情況，標普500指數連續第三個交易日下跌，前一個交易日下跌0.24%，道瓊工業指數則是下跌0.62%，那斯達克指數小幅上漲0.23%。



