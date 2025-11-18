台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守





台股今（18日）開低走低，盤中失守27000點大關，一度跌逾600點，但網友反應似乎並不緊張，PTT論壇就有人直言「恐慌感很低」，甚至勸進逢低抄底，但臉書粉專《直雲的投資筆記》卻有不同觀點，他認為眼下盤勢依舊危險，保守操作相對安全。

檢視台股早盤表現，今日回測27000點大關，盤中最高下跌逾650點，截稿前暫報26862點，跌幅達2.13%，眼看台股一路走低，PTT上有網友以「為什麼還是沒有恐慌感？」為題發文，似乎並不感到擔心。

根據原PO說法，美股10月以來恐慌感就已經很重，持有科技股的人應該都能感受到氛圍，就連小盤股也腰斬不少，反觀18日台股大盤走跌，但恐慌感卻很低，有些個股甚至沒跌，不禁好奇是否要認錯買回？

其他網友紛紛留言，不少人也與原PO抱持相同看法，有人表示「沒殺意」、「國安基金還在，真的別怕」、「長老在擋，緩跌才可怕」、「興奮感是有的，恐慌感要等下殺30%以上吧，因為大多數大概20%就會開始抄底上槓了」、「歷經四月，你還覺得不會漲回來？」、「年底35000，是朋友才告訴你」、「還沒開始殺啊，外資也還沒賣完，散戶成本在月線已經被套住」、「黨在季線之上護盤，你能怎樣」、「禮拜四黃董要救全世界了」。

另一派觀點則認為，面對目前盤勢不宜太鬆懈，部分網友指出「沒定性的確實會恐慌，台股恐慌指數也上升了」、「溫水煮青蛙，現在還不知道怕」、「4月前也都這樣，然後就嗚呼了」。

包括臉書粉專《直雲的投資筆記》也建議採取防禦策略，根據直雲描述，上週五就說過這個盤「感覺怪怪的」，於是賣出一半來防禦，「現在這個盤還是很危險，我覺得都不要買股票比較安全。」

直雲分析，目前這個盤最危險的不是利空，而是沒有明確利空卻一直走跌，即便被動元件和記憶體族群近來表現偏強，但覆巢之下無完卵，真的去買也只是賠多賠少的問題，尤其觀察這波從低點上來，他認為現在氣氛最不好，還是建議投資人採取防禦策略，更建議「現在要把手綁起來」別去接股票，「畢竟降息循環還在，AI資本支出還在，卻一直跌跌不休真的滿危險的，我們要持續防禦！」

●投資理財有賺有賠，投資人決策時應審慎衡量風險，並就投資結果自行負責。

（封面示意圖／東森新聞）

