台股法說行情蓄勢待發 世芯、台中銀等將召開…吸引內資提前卡位

台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周回測季線後，隨台積電（2330）ADR勁揚帶動，大盤一舉向上收復月線反壓，市場普遍期待雙行情列車順利啟動，包括世芯-KY（3661）、台中銀（2812）等97家上市櫃公司將召開法說會，助威行情重啟漲勢，吸引眾多投資人目光。

由於本周外資將開始年底長假，若無重大國際事件，將待明年初才會再次大舉進出台股。在此空窗期，內資將成為主導盤面漲跌的重要力量；而內資一向又看重基本面、題材面，也寄望在外資缺席之際，為全年績效再衝一波。

也因為內資進出多以基本面、題材為主，因此，此時召開法說會的上市櫃公司，更備受市場期待。根據統計，預計在年底前將召開法說會的公司，高達97家，以市值來看，AI族群的世芯-KY達2,607億元最高。

台中銀的1,291億元居次，星宇航空704億元、國票金599億元、富喬469億元、華星光340億元，緊追在後，其它超過150億元的還有京鼎、合一、長虹、達麗、佳必琪、龍德造船、安國、黑松等公司。

也因為這些在外資缺席期間召開法說會的公司，多集中在AI、營建、金融、航空等族群上，吸引許多操盤人的目光，並在上周逆勢加碼台中銀、國票金、長虹、龍德造船、達麗、華孚等個股，頗有領先卡位的味道。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，這些在年底召開法說會的公司，值得多加留意的主因在於，除了說明第4季營運狀況外，更多的焦點應在於明年展望上。

尤其第1季通常是做夢行情的高峰，這些提前在年底說明營運展望的公司，內容通常備受市場期待，只要可以優於市場預期，不僅將激勵自家股價走勢，連帶也將為大盤添加多頭人氣。

另外，永豐投顧副總黃柏棠表示，雖然市場仍在關注聯準會下一任主席人選，但由美國總統川普近期的談話直指，新任者必須是超級鴿派、此前曾要求將利率降至1%（目前為3.5%~3.75%）等內容來看，政策仍將趨於寬鬆，且隨上市櫃公司陸續召開法說會說明未來營運前景，資金面、基本面將有利後市行情。

