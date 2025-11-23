台股洗三溫暖 需防融資出走潮

台股上周大洗三溫暖，法人表示需提防新一波融資出走潮。圖為股市示意圖。（本報資料照片）

台股上周大洗三溫暖，周四先強彈、周五又重挫991.42點，收在26434.94點，本周是否再演震撼教育？法人表示，暴漲暴跌也反映出投資人短線的恐慌，要再吸引資金進場不易，反而要提防新一波融資出走潮，所幸美股四大指數上周五都收紅，盼先見止穩態勢。

輝達財報雖美但救援失敗，台股上周跌掉962.56點，11月以來已跌掉1798點，除反映市場對AI估值過高的擔憂，加上市場一直有預期聯準會12月停止降息的聲音，短線恐是一反彈就有壓力，恐來回測試完成下檔支撐。

外資則是連七周賣超，上周更從台積電、元大台灣50、鴻海、富邦金提款，其中光台積電就賣超592億元，造成大盤重挫。而投信則是呈現連2周賣超，內外資同步出走，意即要再吸引新資金動能進場不易，融資動向受關注。

永豐期貨指出，輝達財報原本被視為短線救市的強心針，但利多僅撐了極短時間便被市場全面反手吞噬，應收帳款大幅攀升也讓市場重新審視下游客戶的資金壓力，而台股創下4月以來最大跌點，再強的財報、再亮的題材都無法抵抗資金的壓力，反彈自然只剩逃生。

永豐期貨形容，輝達從浮木變枯木的速度之快，更凸顯市場結構的脆弱，短線反彈只能提供更好出場的功能，並非驅動多頭的能量，後續能否止穩仍取決於美股能否收斂跌勢，否則本周仍可能迎來新一輪探底，當前市場最缺的是資金，資金唯一的開關在降息。

安聯投信台股團隊則較樂觀，因基本面沒有出現變化，AI相關公司未來展望正向，年底做夢行情仍可期待，續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，短期雖可能因個股先前急漲而出現較大震盪，但會是逢低買進具長期基本面優質個股機會。

就指數走勢觀察，法人推估台股指數支撐位置應在24000點與25500點，投資人無須急於進場找差價，可以等待籌碼沉澱，因美股還在季線以下，台股要攻上季線機會也不大，研判指數會持續打底回測，至少要經過2到3次持續築底完成後，才有機會反彈上揚。