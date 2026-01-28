台股漲不停！終場收漲485點再創新高 台積電收在1820元改寫新天價

【記者呂承哲／台北報導】美股週二（27日）因聯合健康股價暴跌近2成拖累道瓊指數之外，標普500指數、那斯達克、費半指數均收高，科技巨頭財報也將在本週陸續開出，輝達收漲1.1%，台積電ADR上漲1.69%，聯電ADR則是大漲10.15%。台股週三（28日）上漲近300點、創歷史新高，台積電股價上漲20元，報1800元。

台股週三收盤，台股終場上漲485.9點或1.5%、報32803.82點，成交金額來到8309.93億元。台積電股價上漲40元或2.25%、報1820元，鴻海股價平盤、報225.5元，台達電股價上漲30元或2.4%、報1280元，聯發科股價上漲5元或0.28%、報1780元。

台股27日收盤上漲253.4點或0.79%、報32317.92點，成交金額來到7935.12億元。從三大法人動向來看，外資買超222.79億元，自營商買超53.15億元，投信賣超48.66億元，合計買超約227.28億元。

隨著市場關注台積電等晶圓大廠減產成熟製程產能，外資看好聯電、世界先進轉單效應，調升兩家公司的目標價，讓27日股價迎來漲停板，聯電股價漲至76.2元，站上2000年9月以來新高，世界先進則是早盤就站上159.5元漲停價，創4年新高。

從公司財報來看，旺宏舉辦法說會指出，2025年全年營收為288.8億元，年增12%；毛利率為17.8%，雖低於2024年的23.6%，但營業淨損已由2024年的39.24億元縮減至36.98億元，每股虧損1.77元，顯示在景氣回溫與成本控管下，虧損幅度逐步改善。

旺宏總經理盧志遠表示，今年將全數釋出已核准的220億元資本支出，在既有廠務設施提前到位的基礎下，加速設備進駐、迅速轉化為產能，搶攻記憶體供給吃緊帶來的成長機會。

類比晶片大廠德州儀器也公布2025年第四季財報，大致上符合預期，但是財測優於市場表現，這也透露工業需求正在回溫，資料中心業務也正帶動各類半導體需求拉升，加上成熟製程減產效應，有望讓各類半導體公司的需求回溫。

