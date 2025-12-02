台股漲勢收斂上揚221點 突破月線反壓

（中央社記者潘智義台北2日電）儘管美股下跌，台股今天在台積電等三大權值股反彈帶領下，盤中勁揚399點，達27741.89點；隨後漲勢收斂，收盤上漲221.74點，重登5日線27499點及月線27386點之上。

加權指數終場收在27564.27點，上漲221.74點，漲幅0.81%，成交金額新台幣4696.71億元。

權值股台積電盤中高點1440元，漲30元，終場收在1430元，上漲20元，漲幅1.42%；鴻海收在222元平盤；台達電收989元，上揚16元，漲幅1.64%。

台達電宣布將投下約37.33億元，取得子公司晶睿43.12%普通股股權，將晶睿納為100%持股的全資子公司。晶睿今天跳空漲停93.6元，一價到底鎖住到收盤。

AI應用帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求，南亞上週五宣布與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）合作，透過產能互補方式擴大供應能量，南亞股價連續上漲，今天再漲5.4%，收在64.4元；集團股台塑收43.45元，漲3.7%；台化收35.45元，上漲5.35%；台塑化收在53.9元，上揚2.86%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，近期台股與輝達（NVIDIA）聯動係數高，因輝達受Google自研TPU晶片競爭疑慮影響股價，但昨天輝達已止跌上漲，台積電ADR後續也有機會反彈，加上美國聯準會12月降息機會提升，台股今天也在台積電帶領下上漲，重回月線之上。

不過，蔡明翰認為，台股近來在月線上下來回震盪，短線並不易擺脫震盪格局。（編輯：張良知）1141202