台股漲多回吐！台積電明發放千億股利 新台幣31.5元面臨承壓

台股漲多回吐，新台幣盤中震盪幅度逾1角，終場收31.521元、貶0.5分。資料照



看好AI前景樂觀，美股續創新高，台股卻出現漲多拉回，新台幣匯率今（1/7）日在外資操作偏雙向，盤中再見31.4價位，在進出口商各有拋補下，價格又回到31.5元附近，震盪幅度逾1角，尾盤央行進場調節後，終場收31.521元、貶0.5分，總成交值量縮至21.205億美元。由於台積電將發放千億股利，需留意外資是否轉向匯出，使得匯價持續走弱。

2026年伊始，投資人對AI前景樂觀情緒重燃，且市場快速消化美國對委內瑞拉攻擊，美股四大指數全面翻紅，道瓊工業指數更創下歷史新高，而美元指數持續在98.5附近震盪，主要亞幣全面回落，新台幣更出現區間波動。

廣告 廣告

匯銀人士表示，台股連續兩日漲幅逾千點，今日回吐140點，熱錢也大舉出走，新台幣匯率一早以升值開出，外資上午偏匯入，新台幣再度反彈，最高觸及31.432元，但進出口商互有拋補，且午後外資轉向，在31.5元附近波動，盤中震盪幅度1.09角，央行在尾盤進行調解，終場以小貶做收。

匯銀人士指出，台股雖然站上3萬點，但股匯近期脫鉤明顯，主要是外資方向尚不明確，台積電將在明日發放股利，外資恐怕會出現獲利了結，一旦匯出力道增強，新台幣將面臨承壓；不過，匯價連日在31.55元附近徘徊，出口商蠢蠢欲動，在一來一往間，價格不會偏離太多。

除了關注台股動態，美國將於本周公布多項就業數據，若結果不如預期，可能會增加聯準會（Fed）降息的理由，以及後續召開的利率決策會議。

根據央行統計，美元指數升0.42%、歐元貶0.39%，亞幣全面翻弱，星幣和人民幣分別跌0.16%、0.15%，韓元和日圓也跌0.11%、0.10%，新台幣僅小貶0.02%。

更多太報報導

股匯脫鉤！新台幣匯價小升2.2分 31.5元驚險震盪 壽險新制上路恐墊高美元需求

匯率紅利助攻！12月外匯存底逆勢重返6000億 創歷史次高紀錄

央行也撐不住！馬年套幣漲550元 限量9萬套、背面藏彩蛋驚喜