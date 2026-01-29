台股漲多拉回 新台幣在31.3元附近陷入整理(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股早盤衝高後回落，加上美元指數自低點反彈，新台幣兌美元匯率盤中雖一度升抵31.27元、續創波段新高，隨後在31.3元關卡附近轉為整理，中午暫時收在31.304元、升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量7.79億美元。

聯準會(Fed)如市場預期宣布利率按兵不動，聲明中亦未釋出下一次降息時點訊號；美國財長貝森特重申偏好強勢美元政策，試圖化解外界對於美國總統川普樂見美元走跌言論止血，一度帶動美元指數自95.55低檔反彈至96.35。不過，市場對川普關稅政策反覆及美國財政赤字擴大的疑慮仍在，美元反彈力道有限，整體走勢依舊偏弱。

主要亞幣中，日圓兌美元則持續走揚；離岸人民幣昨日盤中升破6.94後，隨美元回彈升勢雖略為收斂，但表現仍相對強勢。

台股受惠於年底資金行情帶動下，已經連續5個交易日創新高，漲多之後，今日在台積電暫時休兵下，指數回落逾200點，新台幣升勢亦同步放緩。匯價早盤以31.30元、升值2分開出後，先升至31.27元，隨後回貶至31.329元，多數時間在31.3元附近橫向盤整。

