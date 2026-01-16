台股漲太兇怕大回檔！ 他正二獲利了結「半年爽賺600萬」





近期台股漲勢熱，引發投資人關注。有網友透露自己觀察後認為漲勢超預期、指標出現過熱跡象，擔心回檔會減損獲利，已將正二部位波段出場，半年約獲利600萬元。

該名網友在論壇PTT上以「正二波段出場」分享自己的股市操作心得。表示自己原本預估年中大盤可觸及31500附近，但發現近期台股漲勢兇猛，推測達標時間將大幅超前，加上發現多項觀察指標都有過熱跡象，因此他認為此波段再上行空間有限，權衡之下決定優先保證獲利，決定提前出場。

（示意圖／東森新聞資料照）





他也說明，該單為7月布局，先前幾個月回檔自己幾乎都無視，因為當時漲幅尚未滿足、指標仍在安全區，值得續抱。但現階段他評估已屬於「風險較高區域」，之後大修正並非不可能，即便仍可能再往上，他也坦言難以預料，自己不想吃太大回檔，因此只能抓區間並選擇機率較高的一邊站。在操作策略上，他強調自己以技術面做波段，趨勢明顯時會長抱，趨勢不明則改做區間操作，未來將等待回檔，待幅度夠大再重新押注可下注籌碼，且後續個人傾向由長持轉向區間操作。他也直言，比起長期投資需要忍受帳面波動的煎熬，他更偏好「波段拿一筆錢回來」的爽感，直言自己「6個月拿600萬很爽」。不過他也強調，此文純屬個人分享，而非投資建議，若偏好左側交易或長期持有，可把他的做法當成「賭香腸」。

（示意圖／東新聞資料照）

此貼文吸引許多網友留言討論，不少人稱讚原PO的決定明智：「高手」、「賺爛」、「高歌離席」、「恭喜賺錢」、「有贏大盤都推」、「出的漂亮」、「敢全出場獲利給推」、「我覺得你會贏，現在真的越漲越怕」，還有人將此稱為「正二教」現象，感嘆近期不少正二投資人選擇脫教獲利：「正二神教又贏麻了」、「正二教沒有不賺錢的」、「做波段真的很有爽感」。



不過，也有另一派網友持不同看法，台股還有續漲空間，提醒此舉「可能賣飛」，主張長期持有：「正二跟0050，我都只進不出，錢不會動用到這長期區塊」、「我都放著就好，除非急用錢」、「有台積電在，我是會堅持不要賣」、「正二最大缺點就是賺太多抱不住」、「我覺得你賣飛，我會選擇在年前出清」。



還有網友提出進一步的延伸策略，提到若回檔要設定多少幅度再買回、或等型態走出來，即便未達預期跌幅，也會再度進場。

（封面圖／東森新聞資料照）

