台股漲太多了不妙？夜盤重挫、黃金史詩及波動 他：比比特幣還像虛擬貨幣

2026新年台股延續強勁漲勢，然而美股29日震盪偏弱，台股台指期夜盤重挫超過300點​，投資人關注台股今（30）日開盤走勢；另一方面，今年初黃金、白銀等貴金屬價格同樣漲勢驚人，屢創新高，有分析師擔憂市場恐已脫離基本供需；然而，現貨黃金價格周四卻單日震盪近500美元。對此，財經作家狄驤直呼，市場發展千變萬化，「投資人終於想起來股市原來會下跌！」

狄驤在臉書粉絲專頁指出，此波股市下跌，市場理由是美國總統川普（Donald Trump）將攻打伊朗、微軟（Microsoft）基本面不夠亮眼，市場擔憂過高的資本支出的回報效益，這樣的狀況很類似於前幾個月甲骨文（ORCL）引起的AI泡沫論。

廣告 廣告

股市、貴金屬為何震盪？​ 狄驤： 回檔是因為漲太多了 ​



狄驤表示，但若觀察市場資金動向，會發現股市跟避險資產（貴金屬、美債、美元）都沒有明顯的資金進駐，甚至黃金等貴金屬還大幅波動，且受惠於AI熱潮的記憶體族群依然在走高。他進一步說，如此市場回檔的真正原因，明顯就真的是「漲太多了」，這行情容易引發正報酬多殺多。

​狄驤分析，市場對美元不信任、AI需求成長等大趨勢都沒有變，變的是市場情緒和籌碼，市場恐慌時，積極在買方風險反而比較低。他提到，黃金短線跌到5100美元後迅速回彈，這符合多頭防守的發展，若再次回測支撐，他個人會嘗試站買方；他也形容，昨日的金價比比特幣還更像虛擬貨幣。

更多風傳媒報導

