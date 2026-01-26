台股漲破3萬2大關再創盤中、收盤新高 台積電跌收1755元
【記者許麗珍／台北報導】台股今開高走高，盤中一度大漲逾200點，最高漲至32,196.75點，再創盤中新高點，高於2026年1月23日出現的32042.44點紀錄，終場雖漲幅收斂僅上漲103.01點或0.32%，但收在32,064.52點，攻破3萬2大關，創下收盤新高紀錄。權值股台積電開盤小漲5元，但午盤由紅翻黑，終場下跌15元收1755元。
美國總統川普就格陵蘭發表和解性言論後，又對伊朗問題示警，在避險需求升高下金銀價格創高，美國股市23日互有漲跌。道瓊工業指數終場下跌285.30點，或0.58%，收在49098.71點；標準普爾500指數上漲2.26點，或0.03%，收在6915.61點；以科技股為主的那斯達克指數上漲65.23點，或0.28%，收在23501.25點；費城半導體指數下跌97.247點，或1.21%，收在7957.926點。
台股23日再創高，早盤首次攻上32000點，創歷史新高32042.44點，攻高後獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂一度翻黑，上下波動近350點。終場加權指數上漲215.43點，收31961.51點，創收盤新高。台股上週上漲552.81點或1.76%，週線連5紅。
