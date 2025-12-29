台股漲逾2百點再創新高！近15年聖誕節後漲跌統計 一表掌握

台股多頭部隊今天不休息，再度發動攻勢，早盤改寫歷史新高至2萬8788點，截至發稿為止，上漲逾2百點，連續第6天上漲。台積電最高也漲至1525元，追平歷史最高價，持續扮演台股推手。

統一投信指出，根據CMoney統計近15年聖誕節後台股加權指數漲跌表現，節後10日指數上漲機率達66.67%；20日後更高達86.67%，平均漲幅2.62%。

統一投信表示，隨著壽險業者調節台股壓力趨緩、外資在聖誕假期結束後重新布局，資金動能逐漸活絡，有望為紅包行情增添上漲動能。

統一投信台股團隊表示，回顧11、12月的中旬的市場震盪，主要是受到三股力量交織影響。首先是壽險業會計制度改革，使得部分法人於年底前大舉調整AI權值股部位；其次是外資因美國聖誕假期持續缺席，市場資金動能不足；最後則是對日圓利差交易平倉的擔憂。

統一投信台股團隊表示，然而，隨著日本央行宣布升息，市場不跌反漲，顯示利空因素已被消化。與此同時，隨著壽險賣壓減輕、外資節後歸隊重新配置，市場資金可望在1月重新匯聚，開啟農曆年前的新一波攻勢。

統一投信台股團隊表示，市場原先預期明年第一季為產業淡季，但受惠於ASIC與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈明年首季將呈現「淡季不淡」，甚至有機會達成季度成長。明年第一季另一大焦點則聚焦在台積電法說會，預期將釋出正向展望，不僅第四季財報毛利率有機會優於預期，資本支出亦存在上修空間，有望推升台股在1月再次挑戰高點。

針對AI泡沫化疑慮，統一投信台股團隊認為更像是一場「健康的洗牌」。在川普政府也將AI視為國力展現的背景下，AI趨勢依然明確，市場僅是在檢視企業的長期獲利能力，缺乏具體應用或基礎建設能力的公司將被淘汰，這對產業發展是健康的。

投資布局上，統一投信台股團隊看好Google與AWS的供應鏈，包括散熱、電力以及CCL/PCB等產業。整體而言，在AI基本面支撐加持下，台股有機會一路暖到農曆年前。

第一金投信提醒，第一季台股具備紅包行情效應等，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理人篩選具備成長動能產業作為參與選舉行情、金馬行情工具。

Bloomberg資料統計，2026、2027年台股企業獲利預估年增率分別達23.2%及15.8%，續創歷史新高。主動第一金台股優ETF(00994A)經理人張正中強調，台灣關鍵產業訂單滿載、獲利預期強勁，市場樂觀股市上攻底氣堅強，外銷訂單由AI、資訊等科技產業驅動，主要研究機構預期2026年經濟成長率仍高達3%水準，符合各大券商對2026年加權指數正向預期。

張正中指出，台股多頭行情續揚猛攻，12月以來不僅由科技成長股帶領漲升氣勢，也出現金融股、中小型輪動接棒，挹注台股後市正向底氣。

張正中持續看好，AI供應鏈表現，台灣電子產業接住AI科技大升級潮商機，高階晶片、封裝測試、記憶體、伺服器、散熱、電源供應器等訂單能見度已到2026年底，AI關鍵產業台廠地位穩固，獲利成長可望持續升溫。

00994A訴求從台股市值前500強，挑選受惠產業趨勢、個股動能標的操作加減碼，第一大持股權重最高可達30%，每年3、6、9及12月起第45個營業日內每季分配收益；00994A將在2026年1月7日起正式掛牌交易，成為明年第一檔掛牌的台股主動式ETF，全力衝刺金馬行情。

