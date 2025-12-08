台股漲逾200點 台積電領大盤挑戰28200點 投顧：市場對Fed降息有高度共識

台股示意圖。資料照



投資人靜待美國聯準會（Fed）本週利率決策會議結果，台股今天開高走揚，台積電盤中領軍上揚25元，大盤一早即突破28000點大關，最高直探28200點之上，指數上漲逾200點。法人指出，台股站穩各均線上方，呈現多頭排列，若量能維持 4500 億元以上，有機會再挑戰歷史新高。

電子權值股中，台積電早盤表態上揚1.71%；鴻海 11 月營收創同期新高，但股價開高後回到平盤。記憶體族群買盤積極，華邦電強勢上攻，盤中最高 66.2 元、漲幅逾 7%，成盤面焦點。

美股上週五全面收高，市場預期 Fed 本月可能啟動降息。美國 9 月核心個人消費支出物價指數（PCE）降溫，強化降息循環可望延續的看法；費城半導體指數上漲 1.09%，有助台股科技族群情緒回穩。

永豐投顧表示，市場對 Fed 降息已有高度共識，有利資金環境改善；惟台股回到前波高點附近，成交量成為觀察重點，若出現量能相對不足，將面臨解套賣壓與多空拉鋸，建議投資人不必急著追價。

在產業方面，Google TPU 效能亮眼，市場認為 AI 供應鏈不再「輝達獨大」，ASIC 方案具性價比優勢，顯示 AI 生態系仍在快速變動，長線機會廣闊。

永豐投顧建議，短線可少量參與作帳題材，但中長期主軸仍以 AI 相關為核心布局，台股指數區間預估在 27000～28500 點。

