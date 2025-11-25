台股漲逾407點！小台積0052分割門檻降低 26日恢復交易

台股25日收在26,912.17點。（示意圖／方萬民攝）

台股25日最高來到27,118.02點，收在26,912.17點，漲407.93點，漲幅達1.54％，台積電漲40元收在1415元；華邦電、南亞科、力積電成交量持續霸榜前三名；金融股由富邦金領先，台新新光金、凱基金價量皆揚。

ETF則為00937B、00981A、0050、00887、00982A、00980A、00988A、00679B、00687B、00981B、00953B、00881等超過20檔，本日成交量在前百名排行榜內，收盤股價也同時皆上揚。

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）ETF，先前已於11月19日停止交易，五天暫停交易後，明天11月26日將重新上市。分割後每股交易門檻降低，分割前的最後交易日為11月18日，當時收盤價為245.3元，11月25日富邦投信官網公告分割後之每受益權單位參考價（即恢復買賣參考價）為35.04元，11月26日將恢復交易，並將於12月8日寄發結果通知書。

0052成立於2006年08月28日，是國內老牌科技型ETF，今年進行「一拆七」股票分割，主要是降低了投資門檻，讓小資族更容易入手，但並未改變其基本價值。分割後，每張股票的價格從約24.53萬元降至不到4萬元，有望吸引資金流入並提升流動性。

富邦投信自今年8月初宣布啟動0052分割計畫後，該檔ETF受益人數加速成長，根據集保結算所資料統計，8月底受益人數2.8萬人，至11月14日最新受益人數已累積達到6.8萬人，成長率高達142.9%。

富邦投信表示，分割後0052每張價格將降至3萬多元，由於第一大持股台積電占比高達約69.85% (2025/10/31)，為市場上台積電占比最高的台股ETF；此次分割不影響基金總資產與持股內容，僅調整單位價格與持有張數，投資人權益不受影響。

