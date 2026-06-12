台股漲1070點 被動元件、記憶體回神走高
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[NOWNEWS今日新聞] 台北股市今（12）日開盤上漲438.17點、來到43587.63點，隨後漲逾千點，盤中最高來到44798.88點，午盤則是上漲1070.8點或2.48%，來到44220.26點。
中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲4.26點、來到411.35點，盤中最高來到424.84點，午盤上漲14.39點或3.53%，來到421.48點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、華邦電、台新新光金、和桐；午盤個股成交值排行榜前五名為：國巨*、聯電、南亞科、華邦電、台積電。
權值股全數走高，權王台積電開盤上漲75元、來到2325元，盤中最高來到2325元，午盤上漲45元或2%，來到2295元；聯發科上漲325元、來到4410元，盤中最高來到4415元，午盤上漲145元或3.55%，來到4230元；台達電開盤上漲100元、來到2260元，盤中最高來到2280元，午盤上漲55元或2.55%，來到2215元。
今日電子股回神反攻，表現最強勁的就是被動元件概念股，指標股國巨*今日除息6元，上演秒填息大秀，盤中至919元，再創分拆後新天價，帶動相關個股走強，金山電、光頡、信昌電、凱美、禾伸堂、千如、日電貿攻上漲停板。
PCB族群也有買單挹注，毅嘉、嘉聯益攻上漲停板，台虹上漲逾9%，南亞、金居上漲逾8%，欣興、敘豐、敬鵬上漲逾6%。
記憶體族群也同步回神，南亞科攻上漲停價374元，華邦電上漲逾9%，旺宏、力積電上漲逾5%；連帶模組廠同步走高，品安上漲逾8%，至上上漲逾6%，創見、群聯上漲逾5%。
矽光子概念股也有資金進駐，穎崴攻上漲停價9590元，聯電上漲逾9%，矽格、日月光投控上漲逾8%，台星科、穩懋上漲逾6%，華星光、前鼎、東典光電上漲逾5%。
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