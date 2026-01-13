台股漲139點收30707點新高 台積電上揚20元

由於黃金及美元原為全球首要兩大避險資產，近年來美國債總額居高不下，加上美元指數轉弱，俄烏戰爭、中東地緣政治風險與美對等關稅等引發的全球經貿不確定風險增溫時，黃金正式取代美元成為投資人首選最佳避險資產。各銀行看好金價今年仍創新高的機會，在各金融機構預測上，...

