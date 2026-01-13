台股漲139點收30707點新高 台積電上揚20元
《紐約時報》報導，台美關稅談判已進入最後階段，台灣關稅稅率可望從20%調降到15%。消息激勵，台股今天早盤漲逾400點，達30973.85點，創新高；盤中漲勢收斂，終場上漲139.93點，收在30707.22點，創收盤新高。
加權指數終場收在30707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，成交金額新台幣7234.27億元。
台積電盤中高點1720元，漲30元，但隨後漲勢收斂，收1710元，漲20元，漲幅1.18%。鴻海收226.5元，跌2元，跌幅0.88%；台達電收1030元，下挫25元，跌幅2.37%。
