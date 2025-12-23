台股漲160.83點
（中央社台北23日電）台北股市今天開高走高，收盤漲160.83點，為28310.47點，漲幅0.57%，成交金額新台幣4203.89億元。
加權指數開盤為28253.14點，盤中最高28350.37點，最低28212.84點；不含金融股指數24905.17點，漲160.99點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.13%、食品股跌0.31%、塑化股跌0.68%、紡織股跌0.13%、機電股漲0.79%、造紙股跌0.38%、營建股漲1.15%、金融股跌0.15%。
委買張數2167萬1492張，委賣張數1210萬1817張，成交張數789萬795張。
收盤時上漲353家，下跌585家，持平143家。
成交量前5名個股為力積電、台新新光金、華邦電、主動元大AI新經濟、華通。
漲幅前5名個股為嘉雨思-創、驊陞、達明、環科、迅杰。
跌幅前5名個股為瀚荃、越南控-DR、力成、威盛、材料*-KY。1141223
