台股漲162點收27947點 台積電漲10元收1475元

日期：2025年11月12日※操作建議與結論ADP數據疲軟，美股漲跌互見 台指期夜盤收漲，有助台股於盤上震盪今日盤勢及未來走勢：(AI族群回檔可把握切入機會，短線留意塑化族群)美政府關門即將進入尾聲，然ADP數據疲軟，美四大指數呈漲跌互見，幅度介於-2.48% 至+1.18%，台積電ADR下跌1.39%，台指期夜盤上漲123點，預期今日台股仍有望開高於盤上，盤中科技權值或有低接買盤進駐，挹注指數於盤上震盪。※短線看法近期台股於月線附近震盪，多方雖多次嘗試點火，回補先前跳空缺口，然屢遭空方壓制，整體仍呈現多空拉鋸、短線動能膠著，同時多項數據皆暗示聯準會12月降息機率不高，台股後續仍不排除有下探可能，當前操作選股不選市，具基本面佳族群，可留意股價修正布局契機。※操作建議AI仍為盤面焦點，相關族群股價回落可尋覓切入機會。另外台塑四寶近日股價強勢轉強，除公司進軍AI題材之外，四寶今年轉投資收益有望大幅跳增，正向題材有望成為資金避風港，當前可把握短打的布局時機。※重點產業與族群塑化 – 1301台塑、1303南亞、1326台化、6505台塑化觀點：隨著AI應用熱潮帶動差別化產品需求成長，加上內部

