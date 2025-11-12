台股漲162點收27947點 台積電漲10元收1475元
台股今天開高走高，今天除印刷電路板（PCB）族群走強，部分記憶體族群也延續漲勢；盤中指數漲逾200點，尾盤漲勢收斂，收盤時28000點得而復失。
加權指數終場收在27947.09點，漲162.14點，漲幅0.58%，成交值新台幣5605.09億元。
台積電收在1475元，漲10元，鴻海收251元，上揚4.5元；台達電收967元，下挫5元，聯發科收1245元，漲5元。
