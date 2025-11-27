台股漲178點 記憶體吹反攻號角 華邦電、南亞科漲3%





台股今（27）日早盤開高震盪，來到27588點，上漲178點，漲幅0.65%，預估成交量4800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到258.10點，漲1.96點，漲幅0.76%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1450元，上漲10元，漲幅0.69%，鴻海（2317）早盤來到228元，上漲1元，漲幅0.44%，聯發科（2454）早盤則來到1330元，上漲30元，漲幅2.3%。

記憶體族群強勢反彈，華邦電早盤來到55.7元，漲幅3.73%，南亞科來到141.5元，漲幅3.66%，旺宏來到33.6元，漲幅2.28%，力積電、群聯也有逾3%的漲幅。

