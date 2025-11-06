台股漲182點收27899點 台積電漲5元
美國企業財報表現亮眼，緩解對於科技股估值過高疑慮，美股四大指數同步收紅，激勵今天台股上漲，盤中最多上漲超過300點，站回28000點大關之上；不過台積電最後一盤壓低收在今日最低點，終場集中市場指數上漲182.39點，收在27899.45點，28000點得而復失，成交值新台幣4991.67億元。
三大權值股同步收紅，台積電終場上漲5元或0.34%，收在1465元；鴻海上漲1元或0.4%，收248元；台達電上漲11元或1.14%，收978元。
（責任主編：莊儱宇）
