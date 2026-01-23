台股漲215點收31961點創史高！台積電收1770元 聯發科狂飆漲停 信驊刷天價9175元

台股週五收盤漲了215.43點，以31961.51點作收，續創收盤新高。廖瑞祥攝



美國總統川普週三宣布緩解對歐洲國家加徵關稅的威脅，美股連2日收高，台積電ADR小漲0.38%。台股今日（1/23）開高走高！開盤不久即大漲逾200點，盤中最高漲近300點至32042.44點，再度改寫盤中史高。9:40過後，台積電賣盤出籠，台股一度翻黑至31693點，但沒多久再度翻紅，午盤漲勢再起，指數回升至3萬2千點之上。收盤漲了215.43點，以31961.51點作收，續創收盤新高，漲幅0.68%。累計本週大漲552.81點，周線收紅！

台積電開盤漲了10元，以1770元開出。9:20過後，股價翻黑小挫，最低跌10元至1750元。之後股價一路回升，午盤多方大舉進場，股價最高漲至1775元，最後一盤湧入5,742張買單。終場小漲10元，以1770元作收，漲幅0.57%。單日成交張數2萬7,488張；公司市值來到45.9兆元。

法人報告指出，聯發科憑藉SoC設計能力、先進製程經驗與系統整合優勢，是台廠中最有機會切入自研AI ASIC晶片市場的業者，目標拿下10-15%市占率。聯發科早盤狂漲1根，隨後漲幅略微收斂。收盤時維持高檔，股價漲了145元，以漲停價1630元作收；單日成交張數2萬1,920張。

其他權值股漲跌互見，鴻海、廣達、緯穎小挫，股價各自收在221.5元、280元、3695元。聯電下挫4.14%，以64.8元作收。日月光投控漲逾3%，台達電、國泰金、富邦金皆小漲。

記憶體股早盤皆挫，收盤時各有漲跌。南亞科收漲1.88%，以271.5元作收。威剛狂漲逾6%，收在314.5元。創見漲2.8%，以238.5元作收。力積電重挫逾8%，股價收在58.5元。旺宏亦跌逾半根，廣穎跌逾4%，群聯跌逾2%，華邦電、鈺創挫逾1%。

此外，股王信驊今日盤中狂飆至9175元，再度改寫台股個股史上最高股價紀錄，一張股票要價900萬元，令人咋舌！收盤漲了170元，以8870元作收，仍改寫收盤史高紀錄，漲幅1.95%，單日成交張數349張。

今日總成交值達7944.3億元，成交張數1200萬張。委買張數2561萬張，委賣張數1628萬張。

