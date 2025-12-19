台股漲227.82點站回月線 中信金再創新高 國泰金市值超車廣達

國泰金19日的市值已經前進到台股第六大了，來到1.1兆元，超車廣達的1.02兆。（圖片來源／信傳媒資料庫）

台股19日在台積電早盤漲25元，最後卻收在平盤1430元之下，拉出173點的上影線，收在 2796.35 點，仍上漲了227.82 點，站回月線之上，成交量5519 億元，但挑戰12月16日的缺口失敗，無法攻回27866點。

三大法人今天籌碼動向，外資賣超 1.97 億，呈現連 5 賣；自營商買超 75.39 億元；投信買超 44.99 億元；三大法人合計買超 118.4 億元。

廣告 廣告

外資本周五天都在賣，台股周五攻回月線

台股今日能站上月線，台積電有守住、鴻海回神漲2.55％、台達電也漲了2.24％有關，尤其鴻海是第二大權值股，今日上漲5.5元，收在221元，回到5日均線218元之上，而且最後一盤是搶進。台達電也漲了20元，收在911元。

值得一提的是，華邦電本周股價表現強勢，似乎也成了外資最佳獲利了結時機點，本周華邦電開盤在72元，過去幾天數次在盤中拉到76元、77元，但今天早盤拉到77.5元之後便一路走低，最後紅翻黑，收盤反而跌3.2元，收在71.3元。

國泰金市值第六大，正式超越廣達

19日的金融股仍相當活躍，中信金雖然僅小漲0.3％，但股價已創金控成立以來高，來到49.5元，市值則創新高來到9727億元。

前2大金融權值股富邦金、國泰金今日持續展現暢旺的資金行情，富邦金小漲0.52％，收在97.3元。國泰金則上漲1.48％，收在75.5元，投資人也許注意到，國泰金的市值已經前進到台股第六大了，來到1.1兆元，超車廣達的1.02兆。法人解釋，之所以如此乃因廣達去年漲太多，金融股反而基期比較低。

記憶體有漲價題材，外資趁華邦電漲上70元賣了18萬張

目前市值前10大上市櫃公司依序是台積電、鴻海、台達電、聯發科、富邦金、國泰金、廣達、中華電信、日月光和中信金。

此外，華邦電有記憶體漲價的題材，外資卻在本周大賣18萬張的華邦電，而且星期一到星期四賣超10萬多張，星期五一天就賣超7萬6千多張，顯然是把華邦電當成提款機了。華邦電下跌，也壓抑其他記憶體股走勢，創見也是大跌4.36％，收在175.5元，旺宏也下跌2.11％，收在37.15元，唯獨南亞科表現仍強，收盤上漲2.65％，收在174.5元。

(原始連結)





更多信傳媒報導

泰國F-16轟炸柬詐騙園區 炸掉台灣最大詐騙訊息源頭之一

外媒舉出3個事實 強調全球幾乎不可能複製台灣的AI製造生態系

外送專法初審後「疊單」紅利消失？Uber Eats總座向用戶喊話：成本浮現需四方共同承擔

