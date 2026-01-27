台股盤中漲逾320點續創新高 台積電漲25元至1780元
台股今天（27日）開高震盪走高，盤中指數漲逾320點，續創32389點歷史新高。台積電最多漲25元至1780元，鴻海、台達電、聯發科等權值股走揚。
台股今天以32095點開高，指數一路墊高，盤中攻至32389點新高，上漲約325點。
截至10時30分，台股加權指數上漲258.76點，至32323.28點，漲幅0.81%；電子股漲0.99%，金融股漲0.2%，櫃買指數漲逾0.9%。
觀察權值股走勢，台積電盤中漲25元，至1780元，漲幅1.42%，鴻海、聯發科漲約1%，台達電漲逾2%，聯電則大漲9%、以75.7元創下波段新高。
其餘電子股走勢，ABF三雄股價續強，欣興、南電漲逾6%，景碩漲停至228.5元。多家光通訊概念股亮燈，包括光聖、波若威、仲琦、光環、IET-KY等漲停。
記憶體和面板族群漲跌互見，華邦電、旺宏、群聯轉強，南亞科走低；面板股群創、友達、彩晶等疲軟。
印度日前出現立百病毒病例，引發公共衛生警訊，今天防疫概念股再度躍升盤面亮點，恆大、熱映、高端疫苗、毛寶、康那香等防疫概念股強攻漲停。
（責任主編：莊儱宇）
