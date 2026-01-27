台股盤中漲逾320點續創新高 台積電漲25元至1780元

在聯發科、聯電等半導體權值股帶動下走高，連帶台股半導體相關ETF表現也跟著上揚：像是1月19日除息的群益半導體收益ETF（00927）歷經6個交易日，已於今日開盤就填息，該檔2月13日領息。在本日「成交量、股價」雙增的排行榜中，群創超過30萬張最猛，旺宏緊跟在後也有20萬張、...

CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言