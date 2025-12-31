台股漲256.47點（2） (圖)

[Newtalk新聞] 在唐納德·川普重返白宮執政的第一年，美元正遭遇自 2017 年以來最嚴重的年度拋售潮。受貿易戰引發的經濟擔憂及美聯儲寬鬆貨幣政策預期的雙重打壓，這一全球儲備貨幣的避險地位面臨嚴峻考驗，市場正重新評估美元在「川普 2.0」時代的資產價值。 根據《金融時報》的資料顯示，美元兌許多主要貨幣今年已大幅下挫 9.5%，不僅創下近 10 年來最大年度跌幅，更被德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos 形容為自由浮動匯率歷史上美元表現最糟糕的年份之一。歐元成為主要受益者，兌美元匯率飆升近 14%，突破 1.17 關口，達到 2021 年以來的最高水準。 導致美元走軟的關鍵轉捩點始於今年 4 月，當時川普針對美國交易夥伴發起了激進的關稅戰，儘管美元隨後收復了部分失地，但美聯儲於 9 月重啟降息週期，使得美元持續承壓。華爾街銀行普遍預測，隨著美聯儲繼續推進降息，美元在明年將面臨進一步的疲軟。 美國川普政府推動對全球的加徵關稅，嚴重影響全球經濟。圖為中國港口示意圖。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號 隨著美聯儲與其他主要經濟體央行的政策路徑背道而馳，利

新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話