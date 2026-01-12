台股漲278點收30567點 台積電漲10元 股王信驊站上8000元
台股今天（12日）開高走高，加權指數盤中一度攀高至30681.99點，創下新高，終場漲勢收斂，收在30567.29點，上漲278.33點，成交值新台幣6029.21億元。
台積電盤中平1705元史上最高價，收在1690元，上漲10元，市值攀高至43.82兆元，貢獻大盤約80點。台達電、聯發科、日月光投控和信驊等權值、高價股紛紛收漲，記憶體、低軌衛星族群走勢強勁，其中，信驊突破8000元關卡，帶動電子類股指數上漲1.04%。
傳統產業股多數收漲，水泥和電纜類股指數勁揚逾3%，表現相對強勢，塑膠和鋼鐵類股指數上漲逾2%，機電類股樹上漲逾1%。
（中央社記者張建中台北2026年1月12日電）晶圓代工廠台積電(2330)平歷史最高價1705元，股王信驊(5274)突破8000元關卡，創下新天價，加上水泥、電纜等傳統產業股走強，推升台股加權指數早盤創下歷史新高30681.99點，上漲393.03點。至10時56分，台股加權指數為30583.58點，上漲294.62點，成交值新台幣3675.87億元。台積電法人說明會將於15日登場，市場資金持續湧入，卡位法說會行情，推升台積電股價攀高至1705元，平歷史最高價，上漲25元，市值達44.21兆元，貢獻大盤約200點。聯發科(2454)、台達電(2308)、聯電(2303)及信驊等權值和高價股紛紛走強，帶動電子類股指數上漲逾1%。其中，信驊突破8000元關卡，達8165元，創下新天價，並進一步推高台股個股最高價紀錄。傳產股方面，電纜類股指數上漲逾3%，相對強勢，水泥和鋼鐵類股上漲逾2%，塑膠類股上漲逾1%。玻璃、造紙和汽車類股指數下跌，表現相對疲弱。中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
