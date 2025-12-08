台股漲322點收28303點 台積電漲35元
美國降息預期升溫，加上年底作帳行情啟動，台股今天 （8日）開高走高，美國降息預期升溫帶動資金行情，權值股與記憶體族群點火上攻，加權指數持續走揚，終場收在今天最高28303.78點，上漲322.89點，漲幅1.15%，寫下波段新高，成交值新台幣4238.21億元。
電子權值股台積電收在今天最高1495元，上漲35元或2.4%；聯發科收1440元，漲幅1.05%；鴻海以232元作收，小漲0.43%。
記憶體族群仍是盤面焦點，華邦電以漲停價67.9元作收，成交量超過31萬張；旺宏同樣亮燈漲停，收在37.25元。
