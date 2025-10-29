台股漲345點 收28294點新高

台股二十九日大漲逾三百點，站上二萬八千點大關，改寫歷史新高。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

受到輝達華府ＧＴＣ技術大會題材及美陸貿易談判正面進展激勵，加上台積電創新高的帶動，台股二十九日開高走高，盤中觸二萬八千三百九十五點三一點，續創歷史新高；終場上漲三百四十五點六三點，收二萬八千二百九十四點七四點，再創收盤新紀錄。成交值也放大至五千七百八十點零九億元。

自營商買超八十六點一三億元、投信賣超四十七億元、外資及陸資買超七十一點八八億元，三大法人合計買超一百一十一點零一億元。

權值股台積電盤中衝一千五百一十五元新高，終場收一千五百零五元，漲幅百分之二點零三；鴻海上漲百分之四，收在二百六十元，寫下波段新高；聯發科將於三十一日召開法人說明會，股價下跌百分之一點一四，收一千三百元。

ＡＩ晶片龍頭輝達在首次移師美國華府舉行的ＧＴＣ技術大會上釋出多項利多消息，市場對ＡＩ前景的樂觀預期持續發酵。概念股緯創終場上漲百分之三點零四，收一百五十二點五元；廣達漲百分之一點三二，收三百零八元；台達電則創新高後回檔，下跌百分之一點四，收在一千零六十元。

高價千金股維持二十六檔，股王信驊下跌百分之二點一七，收五千一百八十五元；股后緯穎漲百分之零點六一，以四千一百一十元作收。

匯市方面，川習會登場前台股續創新高，但新台幣兌美元匯率受到美元走升、央行調節下，收盤前由升轉貶，收盤收三十點六三元，微貶零點四分。台北及元太外匯市場總成交金額放大至放大至十九點三二億美元。