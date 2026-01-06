台股漲471點收30576點再寫紀錄 台積電新天價1705元

（中央社記者江明晏台北6日電）台股連2天創高，指數今天開低震盪後翻紅，終場上漲471.26點，收在最高點30576.3點，再創紀錄；台積電終場上漲35元，收1705元再飆天價，面板、記憶體、PCB等族群強勢。

展望後市，分析師指出，台股延續多頭格局，主流依然集中AI題材，元月行情暫時未見烏雲。

美國華爾街股市4大指數全部走揚，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。台股今天開低171點，下探29933.65點，隨後跌勢迅速收斂，重回3萬點關卡。

台股加權指數終場上漲471.26點，收在最高點30576.3點，漲幅1.57%，成交金額新台幣7335.47億元。電子股漲1.94%，金融股跌0.01%、櫃買指數漲1.2%，台股指數連2天創歷史新高。

觀察權值股走勢，台積電漲35元，收1705元，再創新高，漲幅2.1%。鴻海漲0.64%、聯發科收黑，日月光投控、國巨勁揚逾3%。

中小型股強勢，記憶體族群勁揚，南亞科、旺宏收漲停、華邦電漲近9%；面板股群創、友達漲停；PCB族群華通、泰鼎-KY漲停。

觀察高價股走勢，創意漲逾7%，群聯收漲停，雙鴻平盤，力守千元大關，印能跌破千元關卡，台股以29千金股作收。

萬寶投顧執行長王榮旭對中央社記者表示，在全球股市同步走揚帶動下，台股延續多頭格局，指數再創新高，昨天由電子股領軍大漲，今天早盤電子族群表現相對偏弱，但金融與傳產股接棒補漲，下檔支撐力道充足，顯示市場氛圍仍偏多，唯一需要留意的是，短線漲幅已大，震盪整理的壓力隨之浮現。

王榮旭認為，台股目前尚未出現轉弱跡象，市場主流依然集中在AI相關題材。今年台積電CoWoS產能將倍增，下游AI基礎建設需求持續擴大，帶動記憶體、PCB、光通訊等族群輪動表現。今天盤面上，記憶體續強，面板、AI機器人、矽晶圓等基期相對較低的個股接棒輪動；其中，記憶體漲價效應也推升多項電子產品價格，AI帶動的效益擴散範圍相當廣泛，多頭格局並未改變。

展望1月股市走勢，王榮旭指出，市場將關注幾項重要變數，包括美國聯準會（Fed）會後聲明，以及美國總統川普屬意Fed主席人選，均可能牽動未來利率走向；此外，台積電15日的法說會預期將釋出相當正面的展望。整體來看，元月行情暫時未見烏雲，即將公布的美國非農就業報告，仍需觀察市場將如何解讀。（編輯：楊蘭軒）1150106