台股盤中衝上32706點創新高 台積電飆1805元新天價
美股27日漲跌互見，台指期夜盤上漲191點，收在32696點歷史新高，台股今天同步走高，盤中加權指數一度達32706.72點，再創歷史新高，上漲388.8點。晶圓代工廠台積電再創新天價，達1805元，也帶動電子股表現。
至上午11時左右，台股加權指數為32600.53點，上漲282.61點，成交值新台幣5244.38億元。
隨著費城半導體指數27日勁揚2.4%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.69%。台積電股價同步攀高，盤中達1805元，再創新天價，上漲25元，市值攀升至新台幣46.8兆元，貢獻大盤約200點。
記憶體廠旺宏預期今年營運可望好轉，瞄準記憶體市場供不應求商機，決定斥資220億元擴產，在市場買盤積極湧入下，股價強攻漲停，達83.8元，帶動記憶體族群股價齊揚，華邦電和晶豪科同步強攻漲停。
聯發科、日月光投控和聯電等半導體族群也有不錯表現，推升整體電子類股指數上漲超過1.4%。
傳統產業股方面，塑膠和電纜類股指數上漲逾3%，航運類股指數上漲逾2%，玻璃類股指數也上漲逾1%，表現相對強勢；紡織類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。
衛福部疾管署27日宣布，預計3月中將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病，防疫概念股今天持續強漲，南六、毛寶及熱映皆攻上漲停，微控制器廠盛群和新唐也在市場看好健康量測相關晶片銷售可望受惠下，股價同步走強。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台股衝32000點！ 名師示警結構失衡籲短線勿追價
台股氣勢如虹，今日（1/26）加權指數站上32,000點，市值首度突破百兆元，但在創高同時，市場也浮現量縮與結構分歧等隱憂。面對高檔盤勢，是該續抱、還是提高警覺？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 7則留言
台股早盤一度站上32700創新高！台積電同步衝1805元新天價
台股今（28）日早盤走高，加權指數以32,381.76點開出，早盤最高一度漲逾380點、衝上32,706.72點，再度改寫歷史盤中新高，目前暫報32,648.55點，上漲330.63點，漲幅1.02%台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
錯過輝達別哭！分析師曝今年抱緊「10檔」潛力股：這3家公司漲幅驚人
AI熱潮持續升溫，科技股依舊是投資人資金追逐的焦點。投資媒體《The Motley Fool》指出，隨著市場邁入2026年，人工智慧仍將牢牢占據華爾街的投資核心。儘管部分投資人開始對AI題材感到疲乏，但現實是，AI不僅沒有降溫，反而正以更快速度滲透至各行各業。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
台股衝32K 「這檔」ETF新兵冒出頭
2026開年以來加權指數一路衝，周一（26日）台股續揚，收盤站上3萬2,000點大關。台股長紅，帶動ETF交易同樣火熱，根據CMONEY統計，26日共有13檔ETF成交量在5萬張以上，其中26日甫掛牌的ETF新兵大華美國MAG7＋（009815），交易首日交易量直接衝上6萬2,549張，氣勢不輸千億規模ETF。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股盤中、收盤雙創新高 台積電1780元寫史上最高收盤
台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲253.4點，以32317.92點作收，漲幅0.79％，成交量7935.12億元盤中、收盤再創新高，台積電（2330）終場收1780元，上漲25元，漲幅1.42%。 美股上報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台積電衝上1800元創新高 台股開盤飆漲近3百點
即時中心／顏一軒報導受到不同題材影響，美國股市三大指數週二（27日）漲跌互見，川普政府醫保政策衝擊保險公司股價，道瓊工業指數下跌408.99點、收在49003.41點，跌幅0.83%。台股今（28）日開盤上漲63.84點，開在32381.76點，成交金額新台幣85.12億元，目前漲幅增至279.02點，指數來到32596.94點。民視財經網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
台積電創天價1805元台股衝新高 電子傳產防疫股強勢
（中央社記者張建中台北28日電）晶圓代工廠台積電再創新天價，達1805元，帶動電子股表現，加上塑膠、電纜和航運等傳統產業股紛紛走高，台股再創歷史新高，盤中加權指數一度達32706.72點，上漲388.8點。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
開盤／多頭強力表態！台股開盤大漲逾250點
台股今（28）日開盤展現強勁多頭氣勢，在美股科技股走揚及內部資金充沛的帶動下，加權指數早盤9點整即跳空開高，瞬間大漲251.10點，來到32569.02點，漲幅達0.77%；代表中小型股的櫃買指數（OTC）表現更為剽悍，開盤上漲4.21點，漲幅達1.37%，顯示市場投機氣氛濃厚，內資做多意願強烈。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
內鬼竊50片電路板損失1.2億 京元電聲明逾8成已追回
半導體測試大廠京元電子（2449）竹南廠出現內部偷竊案，47歲張姓男工程師涉將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備，偷出廠區變賣，導致京元電損失約1.2億元。對此，京元電發布重大訊息，並聲明對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
收盤／台積電創高！台股強漲253點再寫波段高 光通訊、載板紅光滿面
在美股三大指數同步收紅激勵下，台股今（27）日強勢上攻，加權指數終場上漲253.4點，收在32,317.92點，漲幅0.79%，不僅順利站穩32,000點大關，更再創下波段新高紀錄。代表中小型股表現的櫃買指數同步收高0.86%，收在305.26點，盤面多頭氣勢明顯升溫，帶動整體成交值擴大至7,935.12億元，呈現價量齊揚的格局。今日盤面最具指標意義的莫過於台積電（2330），股價大漲25元，收在1,780元，同樣寫下波段新高價位，不僅推升大盤指數超過200點，其強勢表態也有效穩住市場信心。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
TACO發生率多高？彭博：川普關稅威脅執行率僅四分之一
美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，平時勢必在金融市場掀起波瀾、讓企業執行長聞之喪膽，經濟學家也會急...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 64則留言
旺宏大擴產1》疫情沒花的錢一次砸完 重押12吋資本支出飆11倍
旺宏虧損多時，去年董事長吳敏求宣…民報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤
台聯客運民國88年起開通台北至小人國與六福村路線，成雙北到2大樂園黃金路線，免轉車吸引旅客搭乘，但仍難擋客運寒冬。業者宣布，長期虧損無力經營，現行5350台北市-小人國-六福村、9001台北市-國道3號-中壢路線2月1日起停駛，由亞通客運代駛。公路客運含國道與一般公路，台聯將成疫後第7間結束營運的公路客運業者。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 21則留言
技嘉揮軍日本大阪展會 子公司技鋼AI新品搶市
顯卡大廠技嘉（2376）今天表示，子公司技鋼科技目標成為高效能運算與資料中心解決方案的領導者，今日正式宣布推出搭載輝達（NVIDIA）GB200 NVL4 平台的新世代AI與HPC伺服器，鎖定規模 AI 訓練、推論與高效能運算（HPC）需求，並將於日本大阪「SCA/HPC Asia 2026 」展會自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
技嘉液冷新品 搶攻日本市場
技嘉旗下技鋼科技26日宣布推出搭載NVIDIA GB200 NVL4平台的可擴展模組化液冷AI伺服器XN24-VC0-LA61，鎖定大規模AI訓練、推論與高效能運算（HPC）需求，並已陸續交貨予日本理化學研究所計算科學研究中心（R-CCS）、導入其新一代「量子－HPC融合平台」計畫，同時納入日本旗艦級超級電腦後繼系統FugakuNEXT的研發架構之中。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯電法說前市值叩關兆元 分析師：先不追高
晶圓代工廠聯電（2303）今日下午將舉行法說會，近期受惠於成熟製成迎轉機，股價一路暢旺飆逾25年新高，今（28）日以79.6元開出，一度觸及79.7元，市值短暫登上兆元；但隨後漲幅收斂，截至上午9時15分，暫報77.4元，上漲1.5%。分析師表示，法說會前市場資金偏向觀望，加上春節長假將近，投資人操作轉趨保守，短線不宜追價。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
第8刷看到哭！蘇巧慧包場《冠軍之路》 神秘大咖現身全場暴動
即時中心／顏一軒報導回顧台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的《冠軍之路》紀錄片，上映迄今票房已衝破7100萬，為鼓勵基層學子，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨（27）日晚間與立委伍麗華Saidhai•Tahovecahe、新北市議員蘇錦雄 Paylang•Caya，攜手中華民國會計師公會全國聯合會，共同舉辦電影《冠軍之路》包場活動，不僅邀請到新北市原住民族語推廣老師、新北明德高中、樹林高中、鶯歌工商等3校師生、三鶯部落的學童，「神秘嘉賓」副總統蕭美琴也受邀出席，現場超過兩百人一同重溫台灣隊奪冠的感動瞬間。蘇巧慧表示，從這部電影可以看出，不論外界多麼不看好，只要對自己有信心，持續努力，一定能在更大的舞臺上發光發熱。民視 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 24則留言
學者：賴政府別拿南韓逼迫在野黨
川普突然宣布，因南韓國會未落實貿易協定，將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。淡江大學戰略所副教授黃介正表示，從台灣角度來看應是警訊，但不必過於緊張到魂飛魄散，因為「TACO」（川普總是臨陣退縮，Trump Always Chickens Out 簡稱 TACO）已發生N遍，希望賴政府勿用南韓例子逼迫在野黨。聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 157則留言