台股盤中衝上32706點創新高 台積電飆1805元新天價

美股27日漲跌互見，台指期夜盤上漲191點，收在32696點歷史新高，台股今天同步走高，盤中加權指數一度達32706.72點，再創歷史新高，上漲388.8點。晶圓代工廠台積電再創新天價，達1805元，也帶動電子股表現。

台股28日盤中加權指數達32706.72點，再創歷史新高。（中央社資料照）

至上午11時左右，台股加權指數為32600.53點，上漲282.61點，成交值新台幣5244.38億元。

隨著費城半導體指數27日勁揚2.4%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.69%。台積電股價同步攀高，盤中達1805元，再創新天價，上漲25元，市值攀升至新台幣46.8兆元，貢獻大盤約200點。

記憶體廠旺宏預期今年營運可望好轉，瞄準記憶體市場供不應求商機，決定斥資220億元擴產，在市場買盤積極湧入下，股價強攻漲停，達83.8元，帶動記憶體族群股價齊揚，華邦電和晶豪科同步強攻漲停。

聯發科、日月光投控和聯電等半導體族群也有不錯表現，推升整體電子類股指數上漲超過1.4%。

傳統產業股方面，塑膠和電纜類股指數上漲逾3%，航運類股指數上漲逾2%，玻璃類股指數也上漲逾1%，表現相對強勢；紡織類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。

衛福部疾管署27日宣布，預計3月中將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病，防疫概念股今天持續強漲，南六、毛寶及熱映皆攻上漲停，微控制器廠盛群和新唐也在市場看好健康量測相關晶片銷售可望受惠下，股價同步走強。

