台股漲49點收27447點 台積電漲15元至1445元

（中央社記者吳家豪台北17日電）台股今天高檔震盪，在台積電與電子類股反彈帶動下，早盤指數一度漲逾300點，最高衝上27723.77點，但漲至5日均線附近遇賣壓，買盤追價意願不足，漲勢逐漸收斂，終場收在27447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%，成交金額縮小至新台幣5234.13億元。

權值股台積電終止連2黑，今天終場漲15元或1.05%，收1445元；鴻海走勢疲軟，終場下跌2.07%，收在236元。

記憶體族群受惠於缺貨題材，華邦電盤中觸漲停66.3元又打開，終場以66.2元作收，勁揚9.78%。南亞科漲5.05%，收166.5元。（編輯：林家嫻）1141117