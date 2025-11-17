台股漲49點收27447點 台積電漲15元

台股今天（17日）高檔震盪，在台積電與電子類股反彈帶動下，早盤指數一度漲逾300點，最高衝上27723.77點，但漲至5日均線附近遇賣壓，買盤追價意願不足，漲勢逐漸收斂，終場收在27447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%，成交金額縮小至新台幣5234.13億元。

此外，中央銀行14日晚間，罕見與美國財政部就匯率議題發布聯合聲明，在金融圈砸下震撼彈，市場對新台幣的升值預期迅速發酵。新台幣匯率今天以31.13元開盤後，展開強勁升勢，觸及盤中高點31.024元，大漲1.26角，但仍站在31元價位。隨後美元買盤湧現，漲幅收斂，壓回1角以內。新台幣兌美元中午暫收31.159元，貶0.9分，成交金額9.06億美元。

廣告 廣告

台股17日漲49點，收27447點 。（中央社資料照）

權值股台積電終止連2黑，今天終場漲15元或1.05%，收1445元；鴻海走勢疲軟，終場下跌2.07%，收在236元。

記憶體族群受惠於缺貨題材，華邦電盤中觸漲停66.3元又打開，終場以66.2元作收，勁揚9.78%。南亞科漲5.05%，收166.5元。