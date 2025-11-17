台股漲49點收27447點 台積電漲15元
新台幣早盤勁揚逾1角
台股今天（17日）高檔震盪，在台積電與電子類股反彈帶動下，早盤指數一度漲逾300點，最高衝上27723.77點，但漲至5日均線附近遇賣壓，買盤追價意願不足，漲勢逐漸收斂，終場收在27447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%，成交金額縮小至新台幣5234.13億元。
此外，中央銀行14日晚間，罕見與美國財政部就匯率議題發布聯合聲明，在金融圈砸下震撼彈，市場對新台幣的升值預期迅速發酵。新台幣匯率今天以31.13元開盤後，展開強勁升勢，觸及盤中高點31.024元，大漲1.26角，但仍站在31元價位。隨後美元買盤湧現，漲幅收斂，壓回1角以內。新台幣兌美元中午暫收31.159元，貶0.9分，成交金額9.06億美元。
權值股台積電終止連2黑，今天終場漲15元或1.05%，收1445元；鴻海走勢疲軟，終場下跌2.07%，收在236元。
記憶體族群受惠於缺貨題材，華邦電盤中觸漲停66.3元又打開，終場以66.2元作收，勁揚9.78%。南亞科漲5.05%，收166.5元。
其他人也在看
台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停
台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停EBC東森新聞 ・ 4 小時前
先有《經濟學人》報導 後有央行與美國財政部聯合聲明 新台幣準備升值了？
聯合聲明中文版，美方也認可的中文版裡面寫「不應操縱匯率」，相信在台灣的外匯交易...信傳媒 ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
運鈔車門沒關好「撒幣浮洲橋」 警方花1小時協助撿錢
經初步了解，該運鈔車在運送途中，車上一袋裝有大量1元、5元、10元與50元等面額硬幣的布袋鬆脫，導致錢幣散落一地。由於當時天色昏暗，硬幣佔據車道，恐釀車輛打滑或追撞事故，警方隨即展開應對行動。員警第一時間啟用巡邏機車警示燈號與警報聲，警示來車減速，並短暫封閉車...CTWANT ・ 8 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
養胖普發萬元 金管會授3祕訣
普發現金1萬元各項領取方式已經開跑，全台超過1000萬人已經領到「穩穩入袋」！不少民眾考慮拿這筆錢好好理財、投資，「養胖」這筆「小小財富」。公股金融機構透露，透過「核心、衛星」投資配置、適當地選擇AI、衛星題材股票或基金，甚至以機器人、智慧型理財方式，養胖這筆1萬元、成為財富累積的起點。中時新聞網 ・ 9 小時前
東北季風影響 北北基大雨特報
中央氣象署上午發布大雨特報指出，東北季風影響，今天（17日）日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 2 小時前
股市創高別慌 「這樣做」才能長勝！蕭碧燕、林奇芬教你定期定額不敗心法
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 股市創高時，「該不該停利」總讓投資人舉棋不定。基金教母蕭碧燕與理財教母林奇芬提醒，長期投資關鍵在紀律與配置，懂得停利不停扣、讓資金持續循環，才能在波動中穩健累積財富。 ▌基金教母 蕭碧燕 定期定額一軍市場 停利不停扣最安心 每當股市創高，投資人最常問的就...Money 錢 ・ 1 天前
「台灣病」是什麼？從經濟學人專文到央行火速回應，一次看懂匯率操控爭議！
近期《經濟學人》提出的「台灣病」（Taiwanese Disease），指的是台灣長期面臨的經濟結構問題：出口導向強勁、但內需疲弱，企業獲利高卻不願加薪，資金與投資大量流向海外。這種現象導致台灣雖然在數據上經濟表現亮眼，例如經常帳的順差、人均GDP快速上升，但國內民眾卻感受不到「富起來」的實際好處。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
馬斯克等不及了！催台積電加快給AI晶片 曝「特斯拉恐遭淘汰」
人工智慧技術更迭快速，科技巨頭面臨前所未有的壓力，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）坦言，即使半導體製造的合作夥伴以閃電般速度生產，還是無法無法趕上特斯拉的需求。馬斯克敦促台積電與三星加快速度，要求加快生產特斯拉的人工智慧晶片。中時財經即時 ・ 3 小時前
開盤勁揚逾1角！ 台幣為何突暴升 專家 「因果、影響」全說了
開盤勁揚逾1角！ 台幣為何突暴升 專家 「因果、影響」全說了EBC東森新聞 ・ 2 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 2 小時前
創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」
[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。 本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。 截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass 另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額新頭殼 ・ 1 小時前
贍養費分配爭議大 民團籲修法保障
相愛容易、分手難，婚姻出現裂痕，法律如何保障另一方權益，受到關注。行政院及司法院已根據民國112年憲判字第4號完成修法版本，放寬離婚條件及增訂贍養費相關要件，送立法院審議。不過，婦團認為，未來離婚更容易，對經濟弱勢一方恐怕不利，要求放寬贍養費請求標準。中時新聞網 ・ 9 小時前
民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 32非法礦工罹難
[NOWnews今日新聞]非洲中部國家剛果民主共和國（民主剛果，DRC）東南部礦場發生嚴重事故。一名當地官員表示，該礦場的橋樑因人群過度擁擠而坍塌，造成至少32名非法礦工死亡，搜救行動仍在持續。綜合美...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒
彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，更被查出出貨給中市蛋行，毒蛋流竄市面。營養師珮淳在臉書安慰大家「別緊張，先搞懂它是什麼、怎麼代謝」，並教大家怎麼吃出安心。聯合新聞網 ・ 7 小時前
普發一萬ATM領現開放！常見Q&A：哪些ATM可以領？ATM如何操作？ATM未吐鈔或暫停服務怎麼辦？
普發一萬ATM領現即日起開放！操作ATM領現的過程中，讀者朋友可能遇到各種問題，比如：該怎麼領？要準備什麼？發生ATM未吐鈔或暫停服務情形怎麼辦？若顯示為問題帳戶，後續又該如何領普發一萬？別擔心！Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的常見Q&A，馬上幫您解答疑惑！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 5 天前
00878、006208等33檔ETF除息倒數 年化配息率最高達12%一表看
除息倒數！《Yahoo股市》統計本周包括富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）等33檔ETF將進行除息，有7檔年化配息逾8%，其中又以中信關鍵半導體（00891）年化配息率高達12%居冠，提醒想參與配息的投資人記得留意最後買進日。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...5天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 1 小時前