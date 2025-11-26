台股漲497點收最高27409點 權值股衝鋒軍工股搶眼

（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天續強，指數開高走高，終場上漲497.37點，收在27409.54點最高點，朝月線靠攏，台積電、鴻海、台達電等權值股上攻，聯發科漲停，多檔軍工股也亮燈漲停，投顧分析，AI趨勢依舊明確，降息趨勢未變，台股短線出現上攻力道。

美股收紅，台股今天以27063.17點開高，盤中站上10日線27077點，終場上漲497.37點，收在27409.54點，朝月線27530點進一步靠攏。

台股加權指數終場上漲497.37點，收在27409.54點，漲幅1.85%，成交金額新台幣5087.91億元，比25日進一步放大，電子股漲2.09%、金融股漲0.75%，代表中小型股票的櫃買指數也漲0.68%。

權值股走勢搶眼，台積電今天終場漲25元，收1440元，漲幅1.77%；鴻海勁揚3.65%，台達電漲3.85%，聯發科亮燈漲停，收1300元。

Google的TPU（張量處理單元）晶片帶動概念股走強，供應伺服器載板的欣興、高階銅箔基板（CCL）材料台光電、PCB大廠金像電等收紅。

受惠國防預算增加，軍工股一片紅通通，多檔個股亮燈漲停，包括雷虎、漢翔、晟田、龍德造船、亞航、事欣科、中光電、攸泰、邑錡、寶一、台船等齊攻漲停。

觀察高價股走勢，股王信驊收盤漲近5%，收6620元，緯穎、世芯-KY、穎崴、富世達、奇鋐、旭隼都漲逾5%，群聯挫逾7%，但仍力守千元大關，台股保住「24千金」，智邦則上漲3.52%，收在999元，與千元關卡僅一步之遙。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，台股目前仍處於中長線多頭格局，只要季線不跌破，多頭架構就不會鬆動，台股昨天成功在季線獲得支撐，今天盤勢再度轉強，顯示台股正從中長期多頭，進一步邁向短線多頭行情。

他指出，背後原因首先來自AI趨勢依舊明確，雖然過程中出現雜音，包括泡沫化討論等，但企業營收與獲利持續成長，加上資金不斷投入基礎建設，台廠近期法說會也普遍反映出這樣的方向，短線震盪大多只是空頭的短暫干擾。第2層支撐來自資金面，市場對聯準會12月降息的期待再度升溫，儘管最終結果仍待觀察，但降息趨勢並未改變。

黃文清分析，這兩天以小型股表現最強，包括光通訊、軍工、AI零組件、散熱與伺服器族群等，其中軍工受惠國防需求強勁，AI方面則有Google TPU等相關題材支撐，縱使訂單分配有所變化，但整體AI大餅持續擴大，有利台廠營運表現，也有助於台股走勢。

展望後續，黃文清認為，台股短線因漲多可能面臨壓力，不過年底前仍有機會挑戰新高。（編輯：林家嫻）1141126