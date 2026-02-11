台股漲532.74點

財經中心／葉為襄、陳奎宏 台北報導金蛇年封關迎來史上第二長休市期間，台股上演強勢封關行情，收盤有望續創新高，盤中大漲超過500點，來到3萬3630點，台積電再創新天價，盤中衝上1925元，大漲45元，隨著台美關稅談判小組即將簽訂協議，專家分析，這可能是馬年開紅盤一大利多，不過美國伊朗關係緊張，成為台股休市期間最大隱憂。台積電總裁魏哲家，一月中法說會嘴巴開光，史上最強單月，營收首度破四千億，股價衝衝衝，不只美股ADR漲超過1%，護國神山在封關日，盤中衝出1925元，大漲45塊，也帶動台股大漲，股民超開心。馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」。(圖/民視財經網)股民大多認為長線比較保險，攤開金蛇年封關日表現開在33086點，隨後漲幅繼續擴大，站上33618點，封關罕見在盤中大漲548點，回顧農曆年封關，牛虎兔龍四年，漲幅最大在去年，收漲225點，今年有望寫新歷史。馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」。(圖/民視財經網)台美關稅談判團隊已正式出發，台新投顧副董事長李鎮宇指出，若談判取得突破，對台灣將是全面性利多。不僅半導體與傳統產業能受惠於關稅豁免與降稅，長期沉悶的國內內需市場，特別是汽車銷售，有望隨著政策落地迎來爆發性成長。由於目前台股正值休市，市場尚未反應此消息，預期將為後市注入強勁動能。李鎮宇表示，半導體產業若能成功談妥「232條款」的最優待關稅或最後一波豁免，對台灣整體科技產業絕對是重大利多。此外，針對去年受創較深的工具機、中電及軍工等傳統產業，若能將關稅調降至 15%，甚至進一步從 10% 降至 5%，將成為傳產翻身的有力工具。他強調，台灣傳產極具競爭力，重點在於維持公平競爭的環境。若能與其他國家享有同等稅率，台灣的工具機、中電及航太零組件等產業將展現極強的競爭優勢，除了外銷產業，李鎮宇特別點出談判對「內需市場」的提振作用。他觀察到，目前許多消費者因等待降稅而持幣觀望，導致大量進口車囤積在台北港。一旦關稅政策定案，這股壓抑已久的消費動能將率先在汽車市場釋放，針對股市表現，李鎮宇認為此次談判團隊出發時值台股 11 天休市期間，消息尚未反應，對台股而言是極大的利多。專家看好台美關稅談判有望成為開紅盤一大利多，除半導體概念股、傳產、內需產業汽車也有望受惠，面板雙虎友達群創漲超過2%股王信驊漲2%，股價站上9580元，封關日台股迎來好消息，股民開心過好年。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」 更多民視新聞報導2026火馬年走春看過來 12生肖「開運色」曝光！蛇年封關倒數! 台股站穩3萬3 台積電收1880元新天價抱股過年不懼休市！凱基證券春節期間助你無縫掌握全球市場動向

民視財經網影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言