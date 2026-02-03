台股漲571點收32195點 台積電勁揚35元

[Newtalk新聞] 今年為高鐵通車第19年，有媒體報導以「營運黑洞」為題，點名通車後新增的苗栗、彰化、雲林三站，日均旅次均未破萬。國民黨立委許宇甄今（3日）則發聲喊冤，強調雲林站並非運量低迷，而是班次嚴重不足導致供不應求的惡性循環。 對於雲林站被點名效益極低。許宇甄指出，根據最新統計，高鐵雲林站2025年10月進出站人次已突破35萬大關，在每小時僅有一班車的限制下，成長力道依然強勁。然而，許多雲林子弟因票源稀缺，被迫轉往台中或嘉義站搭乘，這些被迫外流的運量最後卻被算在鄰近車站頭上，導致雲林站數據被嚴重低估。 許宇甄認為，這不是運量低，這是供給端被扼殺後的假象。許進一步分析，雲林籍子弟遍布全台，特別是台北市、新北市、桃園市等地的雲林同鄉會，規模皆達數十萬人，整體北漂雲林鄉親超過百萬。每逢假日，這群外地打拚的子弟返鄉需求驚人，如果高鐵公司與交通部長期以「設籍人口」或「現行旅次」來評估運能，持續以不精準的數據推諉增班責任，是對支持國家建設的雲林人極大的不公平。 許宇甄強調，交通建設的核心在於「區域平權」與「社會責任」，她與同黨立委張嘉郡、丁學忠已多次聯手要求高鐵公司，在高鐵採購新車到位後

新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 48 則留言