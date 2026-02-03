台股漲571點收32195點 台積電勁揚35元
美股反彈，台指期夜盤大漲625點，激勵台股今天（3日）早盤漲勢強勁，最高32293.83點，大漲669.8點，儘管記憶體族群翻黑下挫，台股爆量上下震盪556點，不過台積電等電子權值股勁揚，高價股強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數反彈。
終場加權指數收32195.36點，上漲571.33點，台股重返32100點之上，成交值相對放大至新台幣7949.9億元。代表中小型股的櫃買OTC指數終場上漲1.34%，電子指數上漲2.14%，金融指數漲0.74%。
權王台積電終場收1800元，漲35元，漲幅1.98%，市值46.67兆元。
台股強彈重返3萬2! 台積電撐盤 力抗記憶體賣壓 收漲571點
美股勁揚激勵台股反彈，加權指數今（3）日開盤強勢上攻，一度大漲669.8點，最高來到32,293.83點，順利收復10日線約32,060點，重返3萬2千點關卡，擺脫連日修正壓力。其中權值股成為撐盤主力，權王台積電（2330）早盤最高1810元，上漲45元、漲幅2.55%，不過記憶體族群今早卻呈現「開高走低」，股價上衝下洗，成為盤面關注焦點。
台股盤中大漲669點收復32000點 台積電上漲45元
受美股主要指數前一交易日全面收紅帶動，台股今（3日）開盤即展現強勁攻勢。加權指數以31737.66點開出，上漲 113.63點、漲幅 0.36%，隨後買盤持續湧入，盤中漲勢迅速擴大，一度大漲
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
隔日沖跑光光？宏碁跌逾3%滾10萬張成交量 分析師看法曝
PC品牌大廠宏碁（2353）受惠黃仁勳「兆元宴」題材激勵，2日盤中一度觸及漲停並爆出逾21萬張成交巨量，不過慶祝行情僅維持一日，今（3）日早盤開低後一度翻紅又再度翻黑，終場收在26.2元、跌幅3.68％，成交量達10.3萬張。分析師表示，持股投資人不必急於殺低，短期可在前波低點25元與季線26.9元之間進行區間操作。
華邦電總座信心喊話沒用 爆35萬張大量一度跌停
華邦電（2344）總經理陳沛銘在昨天力成集團年終晚會信心喊話「今年記憶體景氣非常好」，同時產能已被預訂完畢，但仍不敵「空襲」大筆賣壓湧現，今早股價開高後不到一小時就翻黑，一度還殺到跌停板104.5元，成交量近中午已突破35萬張巨量，高居台股第一大量，成交金額近400億元。華邦電已連三跌，股價自高點修正逾23%。
台股收高，聯發科及台積電領軍反彈，散熱、探針卡、玻纖布相對強勢
【財訊快報／方亞申】受到美國調降印度關稅以及原物料價格止跌，美股週一出現反彈，其中記憶體股再度大漲，使得道瓊及費半彈幅最大，也帶動亞洲韓國及日本股市大反彈。台股週二受台積電ADR彈升3.27%以及美光等股大漲，以大漲開高，金融股表現也相當不錯。只不過漲多記憶體股在農曆年長假期將至，以及傳出中國長江存儲擴產較預期快將進入市場，不少記憶體股一度殺低翻黑，但仍有強勢族群玻纖布、CPO、探針卡及衛星供應鏈表現還算不錯，加上聯發科(2454)及台積電(2330)表現穩健、金融股控盤，指數終場上漲571.33點，收在32195.36點，成交量7949.90點。美股度過川普提名聯準會新主席華許(市場視為降息中的鷹派)衝擊原物料市場大跌(黃金、白銀及銅)，週一又有美國與印度達成協議，關稅稅率從25%降至18%，而美國將取消因印度採購俄羅斯原油而對其額外徵收25%關稅，道瓊指數大漲超過515點，指數再度逼近歷史高點。費半記憶體股SNDK大漲超過15%、威騰及美光也都大漲，指數也重返高檔。重點是谷歌股價再創新高，總市值4.16兆美元，直逼輝達的4.52兆美元。蘋果股價也大漲4%，總市值即將重返4兆美元，都