台股漲571點收32195點 高價股強勢32千金入列

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台股今天漲勢強勁，最高32293.83點，大漲669.8點，儘管記憶體族群翻黑下挫，台股爆量上下震盪556點，不過台積電等電子權值股勁揚，高價股強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數反彈，終場加權指數收32195.36點，上漲571.33點，漲幅1.81%，重返32100點之上。

股價超過千元的高價股漲多於跌，新代失守千元，不過雙鴻、致茂重返千元，聯亞收復千元攻上漲停1095元，股王信驊終場收9790元歷史新天價，高價股重返「32千金」。

台股今天成交值相對放大至新台幣7949.9億元，加權指數收復10日線約32055點。電子指數上漲2.14%，金融指數漲0.74%，代表中小型股的櫃買OTC指數終場上漲1.34%。

權王台積電終場收1800元，漲35元，漲幅1.98%，市值46.67兆元。台達電終場收1215元，漲3.4%，聯發科收1795元，漲5.28%。

其他電子權值股鴻海收216.5元，漲0.93%，日月光投控收302元，勁揚3.42%。

記憶體南亞科震盪劇烈，一度觸跌停265元，終場收277.5元，跌5.61%，華邦電一度觸跌停104.5元，終場收105.5元，跌9.05%。力積電盤中一度跌7.5%，終場收59.7元，跌4.63%。

媒體報導日本青森縣遭逢近40年最強暴風雪，半導體重鎮幾近停擺，牽動人工智慧（AI）關鍵耗材探針卡供應，測試介面廠穎崴4465元漲停作收，穩居股后，精測3775元漲停作收。

台新投顧副總經理黃文清表示，美股反彈，帶動台股今天漲勢，不過盤中有「追價無力」的跡象，其中記憶體族群開高走低，農曆年封關前投資人不敢躁進，買盤相對觀望，台股反彈力道有限。

展望台股後市，黃文清預期，農曆年前台股走勢高檔震盪整理，指數若要維持強勢，需與權值股和強勢族群連動，若權值股和強勢股無表現，盤勢攻高機率有限，短線台股在季線約29110點之上高檔整理。

展望中長線，台新台灣中小基金經理人沈建宏指出，AI趨勢帶動下，市場對台灣及美國科技財報與法說樂觀期待，分析師估計台股企業獲利在第2季至第3季將有強勁表現，台股後市仍可樂觀看待。（編輯：林家嫻）1150203