台股漲598點創31408點收盤新高 台積電飆至1740元

在台積電法說會與台美關稅的雙重利多驅動下展開攻勢，台股今天展現驚人噴發力道，權王台積電盤中觸1750元締造新天價，加權指數一度大漲664點，最高衝上31475.22點，再度刷新歷史紀錄；終場指數收31408.70點、創收盤新高，上漲598.12點，漲幅1.94%，成交值放大至新台幣8233.61億元，創史上第二大量。

圖為台灣證交所大型電子看板顯示即時盤勢。（中央社）

台股本周上漲1119.74點，周線連4紅。

電子權值股台積電終場以1740元作收，上漲50元或2.96%；鴻海上漲0.43%，收234.5元。股王信驊跌0.63%，收8700元。

