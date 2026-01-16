台股漲598點 31408點收盤新高 台積電飆至1740元

在台積電法說會與台美關稅的雙重利多驅動下，台股今天展現噴發力道，權王台積電盤中攻上1750元締造新天價，加權指數一度大漲664點，最高衝上31475.22點，再度刷新台股紀錄；終場指數收31408.7點、創收盤新高，上漲598.12點，漲幅1.94%，成交值放大至新台幣8233.61億元，創史上第二大量。

台股本周上漲1119.74點，周線連4紅。

晶圓代工廠台積電15日法人說明會釋出強勁的財報與展望，吸引買盤進駐，今天以1740元作收，為收盤新高價，上漲50元或2.96%。鴻海上漲0.43%，收234.5元。聯發科漲1.01%，收在1505元。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX傳出準備IPO（初次公開發行），帶動低軌衛星概念股表現，百一今天收漲停14.1元，昇達科漲3.37%，台燿上揚2.29%。

人工智慧（AI）伺服器關鍵材料玻纖布傳出供給產能吃緊，相關概念股台玻、建榮、德宏今天同步亮燈漲停，收在41.8元、84.2元、101.5元；南亞終場大漲5.88%，收73.8元。

高價股印能科技翻落千元大關、收990元，「千金股」剩29檔。股王信驊下跌0.63%，收8700元。群聯漲5.29%，收1890元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，今天台股大漲，主要因為台積電法說會釋出正面訊息，而台美關稅調降議題早在市場預期之內，對股市實質加分效果有限。今天台股大漲「激情過後」，預期將進入一到兩周的整理期，為長線投資人提供布局時機。

