台股漲598點 31408點收盤新高 台積電飆至1740元
在台積電法說會與台美關稅的雙重利多驅動下，台股今天展現噴發力道，權王台積電盤中攻上1750元締造新天價，加權指數一度大漲664點，最高衝上31475.22點，再度刷新台股紀錄；終場指數收31408.7點、創收盤新高，上漲598.12點，漲幅1.94%，成交值放大至新台幣8233.61億元，創史上第二大量。
台股本周上漲1119.74點，周線連4紅。
晶圓代工廠台積電15日法人說明會釋出強勁的財報與展望，吸引買盤進駐，今天以1740元作收，為收盤新高價，上漲50元或2.96%。鴻海上漲0.43%，收234.5元。聯發科漲1.01%，收在1505元。
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX傳出準備IPO（初次公開發行），帶動低軌衛星概念股表現，百一今天收漲停14.1元，昇達科漲3.37%，台燿上揚2.29%。
人工智慧（AI）伺服器關鍵材料玻纖布傳出供給產能吃緊，相關概念股台玻、建榮、德宏今天同步亮燈漲停，收在41.8元、84.2元、101.5元；南亞終場大漲5.88%，收73.8元。
高價股印能科技翻落千元大關、收990元，「千金股」剩29檔。股王信驊下跌0.63%，收8700元。群聯漲5.29%，收1890元。
國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，今天台股大漲，主要因為台積電法說會釋出正面訊息，而台美關稅調降議題早在市場預期之內，對股市實質加分效果有限。今天台股大漲「激情過後」，預期將進入一到兩周的整理期，為長線投資人提供布局時機。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台積電法說後 高盛持續喊進 最新價目標出爐
台積電法說後 高盛持續喊進 最新價目標出爐EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
前任怨「早知道讓她生小孩！」插畫家織織嘆：當初淨身出戶是對的
知名網路正妹插畫家織織，曾和交往長達16、17年的插畫家賴賴分手，並揭露對方劈腿、出軌等醜聞，數度登上媒體版面。雖然現在的織織已經升格人妻，過著幸福無比的生活，但在日前卻意外得知前任跟朋友的抱怨，讓她慶幸當初分手的決定。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
美稱川普任內台灣半導體四成赴美 經長：至2036年台灣占比仍有八成
美國商務部長盧特尼克指出，在川普總統2029年1月結束的任期內，目標是台灣的半導體產能，四成要轉移至美國。對此，經濟部長龔明鑫今天回應，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，顯見台灣仍是半導體的生產重鎮，美國則為AI應用最重要的國家，台美可攜手合作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 65
土方之亂拋解方！00919新兵利多出盡「連7漲喊卡」 慘淪唯一跌停股、逾11萬張排隊搶賣
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（15）日以30,746.98點開低，最低來到30,663.87點，截至中午12點40分，持續走疲當中。觀察盤中跌停個股，綠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
女星不倫66歲富商！曝交往內幕 大方分享床事：一晚好幾次
女星不倫66歲富商！曝交往內幕 大方分享床事：一晚好幾次EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 14
南韓「躺平青年」破71萬人！20-30歲自願登出市場 背後原因令央行預警
南韓社會正陷入一場無聲的勞動力風暴。根據南韓統計廳最新發布的《雇用動向調查》，截至 2025 年底，南韓 20 至 30 歲族群中，既不從事經濟活動、也不求職或育兒，僅表示「純粹在休息」的人數已攀升至 71 萬 9,000 人。這項數據不僅打破了自 2003 年有紀錄以來的同月份最高紀錄，更凸顯出南韓年輕世代在面對僵化的就業結構時，正集體選擇「自願登出」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 9
家裡衛生紙該丟馬桶嗎？擔心堵塞溢流 環保署這樣說...｜居家好EZ
在台灣，多數人長期習慣把用過的衛生紙丟進垃圾桶，這種文化其實是源自過去的生活習慣與一些誤解。但環保署近年來積極推動「衛生紙丟馬桶」，背後有一套完整的公共衛生與環境管理思考！Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 3 小時前 ・ 20
台灣對等關稅15%並獲232條款優惠 美商務部：川普任內目標要將台灣半導體產能40%轉移至美
美國商務部15日公布美台協議內容指出，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，半導體科技業者直接投資2500億美元，與政府相關信用保證2500億美元。業者在美建廠期間，計畫產能2.5倍的輸美產品，及完成建廠業者產能1.5倍的進口量，可獲准免繳232條款稅。商務部長盧特尼克表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 444
吳佩慈「婆婆」在美遭ICE逮捕 昔身價破百億今淪階下囚
美國總統川普上任後持續透過移民與海關執法局（ICE）嚴格執行逮捕非法移民政策，今（16日）傳出女星吳佩慈男友、中國富商紀曉波的68歲母親崔麗杰，因違反美國移民法律規則，13日在美國屬地塞班島遭到逮捕，目前關押在蘇蘇佩（Susupe）的懲教監獄中，她入獄時的畫面也曝光。太報 ・ 4 小時前 ・ 17
中職》尊重陳鏞基的決定 統一獅預計下半季舉辦引退活動
陳鏞基今天下午將在所屬展逸國際經紀公司安排下，正式對外宣布今年結束後將引退的消息，而統一獅領隊蘇泰安則表示，球隊尊重鏞基個人意願和規畫，如果確認今年底要引退，預計下半季為他舉辦引退活動。在林智勝於去年球季引退後，42歲的陳鏞基將是今年中職最資深球員，今天在經紀公司安排下和媒體餐敘，也將對自己決定在今自由時報 ・ 1 小時前 ・ 4
變更營業才半年⋯菸酒五金行拿下4550萬子彈標案
國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局4550萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 399
MLB》道奇傳與Kyle Tucker達成協議 重磅補強瞄準三連霸
MLB自由球員市場頭號大物Kyle Tucker終於確定新東家。根據《ESPN》報導，Tucker已與國聯強權洛杉磯道奇達成合約協議，將以4年2.4億美元（約新台幣75.6億）加盟，下賽季攜手道奇劍指三連霸。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 12
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 64
台股瘋到連處置股都飆漲？「這PCB大廠」連5漲繼續飆 記憶體不甘示弱一早就噴！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股多頭火力全開，連向來被視為「警示區」的處置股，也全面加入狂歡行列。近期市場資金湧入被關禁閉的個股，非但未見退潮...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 1
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 11
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 102
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2