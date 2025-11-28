台股漲71點月線收黑 台積電收斂至1440元

▲台股週線收紅、月線收黑。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 美股週四因感恩節休市；台股今（27）開早盤紅盤，後續走揚，開盤最高觸及27796.9點，收27626.48點，上漲71.95點；本週漲近1200點、週線收紅，但11月下挫逾600點，月線收黑。今日尾盤台積電下殺，從1455元墜落1440元；而主要權值股跌多漲少。股王信驊亮燈漲停以7,315元寫台股新紀錄。

加權指數開盤後震盪向上，盤中最高27796.9點，收27626.48點；中，櫃買指數上漲4.04點、達262.28點。

觀察權值股表現，台積電開1440元，雖一度上攻1445元，殺尾盤回到1440元；聯發科上漲55元，收1395元。南亞九點多時一度衝高到60.9元，隨後漲幅縮小，漲2.8元，收59元。鴻海下挫5.5元，報225.5元；台達電下挫10元，報932元；廣達上揚0.5元，報282元；日月光投控跌1元，報229.5元；長榮下挫1元，報179.5元。

南亞、台玻、力機電、華邦電、台新新光金為今日上市成交量前五名個股，上櫃則是富喬、華星光、亞電、穩懋、波若威。

記憶體族群中群聯上漲65元，收1120元；力積電上漲0.95元，報34.1元；旺宏也上漲0.4元，收34.1元；華邦電上漲1.1元，報58元；鈺創上漲0.1元，收39.5元；南亞科收平盤146元。

造紙類股中，榮成上揚0.85元，收11.45元；華紙上漲0.35元，收12.55元；永豐餘上漲0.35元，收27.65元；正隆上漲0.3元，收18.55元。

