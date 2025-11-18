台股濺血！ 「台積電領逾1400家跳水」指數盤中狂墜逾650點

電金傳跳水，台股18日盤中跌逾650點失守2萬7。

台股今（18）日在台積電、鴻海、華邦電、聯發科等重量級電子股領跌下，指數開盤跌136點，以27310點開出，隨後電子、金融與傳產股齊跌， 盤面一片慘綠，盤中指數重跌658點，失守27000點。

投資人密切觀望人工智慧（AI）晶片巨頭輝達即將發布財報，同時等待本周的美國就業數據報告，台北時間今晨收盤的美股4大指數盡墨，台積電ADR亦跌1％。道瓊工業指數重挫557.24點或1.18%，收46590.24點；標準普爾指數下跌61.70點或0.92%，收6672.41點；那斯達克指數挫跌192.52點或0.84%，收22708.07點；費城半導體指數下挫105.46點或1.55%，收6705.74點。

台股早盤一開盤即大幅下跌，台積電領逾1400家上市櫃跳水，盤中指數一度重挫658點，最低來到26789點。

