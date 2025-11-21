台股瀉991點 史上第６慘

台股二十一日開低走低，終場收在二六四三四點九四點，跌破二六四七０點季線關卡，下跌九九一點四二點，為史上第六大收盤跌點，成交值新台幣五四九八點三五億元。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

輝達亮眼財報不敵市場對ＡＩ股估值過高的疑慮，加上十二月降息未明，美股大跌，台股二十一日受此衝擊，全面潰堤，開低震盪走低，終場狂瀉九百九十一點四二點、跌幅百分之三點六一，為史上最六大跌點，收在二萬六千四百三十四點九四點，跌破季線，成交值五千四百九十八點三五億元。

面對台股重挫，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，台股基本面穩健，預期台灣一一四年經濟成長率會超過百分之五以上，就經濟體質來講，這可能是短期的波動，現在國安基金還沒退場，會看整個市場的狀況，大家不用太擔心。

自營商賣超一百五十二點七四億元，投信賣超十二點六二億元，外資及陸資賣超九百一十五點三六億元，三大法人合計賣超一千零八十點七二億元，其中外資賣超為史上第四大賣超金額。台股本週累計下挫九百六十二點五六點，週線連三黑。

上市公司總市值一天縮水三點一九兆元，滑落至八十五點五三兆元；台積電、鴻海、台達電及聯發科四大權值股，市值合計縮水二點一九兆元。

權值股台積電下跌七十元，收在一千三百八十五元，影響大盤指數約五百六十二點。鴻海年度科技日登場，不過股價依然無法免於大盤影響，下跌十一點五元，市值縮水一千六百零五億元，滑落至三點一四兆元。

台達電與聯發科分別下跌五十九元及四十元，市值縮水一千五百三十二億元及六百四十一億元，降至二點三二兆及一點八三兆元。包括台積電、鴻海、台達電及聯發科四大權值股，市值合計減少近二點一九兆元，約占上市公司總市值減少金額三點一九兆元的百分之六十八點六五。

美光等國際記憶體廠股價重挫，記憶體族群跟著走弱，南亞科、群聯及華邦電重挫跌停，威剛、晶豪科、鈺創、旺宏也下挫逾百分之七。

匯市方面，台股下殺近千點，熱錢加速撤出，導致新台幣延續貶勢，收盤收三十一點四三元，重貶一點三五角，匯價連九日貶值，且續創近七個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額二十點二七億美元。

展望後續，匯銀人士指出，近期新台幣走勢恐持續偏貶，不排除下週回測三十一點五元關卡，短線仍受到台股表現牽動，須持續觀察外資動向。