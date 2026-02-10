台股火力全開，ETF大洗牌！009816掛牌5天規模衝破200億元，這幾檔同樣吸金

2026年開年，台股延續狂牛行情走勢，資金動能全面回溫，ETF市場隨之沸騰。統計今年以來掛牌的7檔ETF新兵，就有4檔鎖定台股布局，顯示投資人信心顯著升溫。其中，凱基台灣TOP 50（009816）表現最為亮眼，2月3日以90億元規模掛牌上市，短短5個交易日，規模即快速翻倍成長至207億元，成為今年最吸睛的ETF黑馬。

資金回流台股，ETF新兵加速卡位

回顧2025年，市場共計13檔布局台股的ETF新兵、16檔布局海外股票、11檔債券型ETF；跨入2026年，一個多月已有4檔新ETF鎖定台股市場，反映資金對台股配置需求升溫，也顯示市場對於台股基本面與長期趨勢的高度認同。

法人分析，隨著全球貨幣政策逐步轉向寬鬆，加上AI、高效運算與半導體產業動能持續擴散，台股在產業結構與企業獲利面具備相對優勢，吸引國內外資金同步回流，也讓台股相關ETF成為資金首選去處。

衝破200億門檻，台股型ETF包辦四席

進一步觀察2025年以來掛牌的ETF新兵，規模突破200億元者僅有5檔，其中多達4檔聚焦台股市場，分別為凱基台灣TOP 50（009816）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）。這4檔ETF從掛牌到突破200億元門檻，耗時介於5至116天不等。

其中，009816僅以5個交易日規模淨增加117億元，成長速度居冠，同時也被喻為「不配息的0050」，成為近期ETF市場中最受關注的焦點。​

至於唯一突破200億元、布局海外股票市場的ETF，則是主動元大AI新經濟（00990A），3天內規模淨增加7億元，顯示AI題材同樣具備吸金效應，但整體資金仍以台股市場為核心配置。

台股長多格局不變，仍需慎防 高檔震盪 ​

凱基台灣TOP 50（009816）ETF研究團隊指出，美國聯準會（Fed）降息趨勢不變，有利整體風險性資產表現，加上全球AI基礎建設需求持續升溫，不論美國科技巨頭的AI軍備競賽最終由誰勝出，台灣供應鏈可望成為長期受惠者，進一步推升台灣經濟成長率上修。

市場預期，2026年台股企業獲利（EPS）可望上看1620元，在基本面與資金面多重利多支撐下，台股評價具備上調空間。然而，隨著指數不斷刷新歷史新高，加上聯準會主席換屆、地緣政治風險仍存，法人提醒今年將呈現「波動加大、輪動加速」的市場特性。

面對高檔震盪行情，凱基投信建議投資人避免單筆重押、承擔短期追高風險，可以透過定期定額方式，分批進場、分散成本，建立長期投資紀律。一方面降低短線波動衝擊，另一方面也能持續累積部位，參與台股中長期成長動能。



